Slovenija nastavila sa popuštanjem mjera

Slovenija je nastavila sa popuštanjem mjera uvedenih zbog koronavirusa, a danas je ublaženo nekoliko ograničenja koja se odnose na masovna okupljanja, smještajne kapacitete i kupovinu.

Prisustvo javnim manifestacijama je još ograničeno na osoblje i posjetioce koji su vakcinisani, oporavljeni od Covida 19 ili testirani, ali je od danas moguće da one budu popunjene sa 75 posto kapaciteta.

Turistički objekti

Na otvorenim prostorima posjetioci događaja koji sjede moraju biti udaljeni najmanje jedan metar, dok udaljenost od 1,5 metra i dalje važi za one koji stoje, osim za članove istog domaćinstva.

Turistički objekti do 60 smeštajnih jedinica mogu od danas nuditi do 45 smještajnih jedinica, dok oni veći, uključujući i kampove, mogu popuniti do 75 posto svog kapaciteta.

Ukinuta zabrana posluživanja hrane i pića

Bazeni su od danas otvoreni za sve goste koji su vakcinisani, testirani ili oporavljeni od Covida-19, osoblje, takođe, mora da ispuni ove kriterijume, a sve prema ograničenju kapaciteta od 75 odsto.

Ukinuta je i zabrana posluživanja i konzumiranja hrane i pića, a prodavnice moraju da obezbjede 10 kvadratnih metara po kupcu, što je manje od dosadašnjih 20.

