Slovenija mobilizirala pomoćnu policiju zbog migranata i sigurnosti u prometu

Slovenska vlada u srijedu je mobilizirala veći broj pripadnika rezervne policije koji bi trebali nadomjestiti policajce na godišnjem odmoru, a zbog povećanog priljeva migranata i pojačanog prometa u turističkoj sezoni.

Očekuje se da će se potreba kontrole sigurnosnih izazova do kraja godine povećavati, kao i opseg zadaća policije na više područja njena rada, priopćila je vlada.



Donesena je odluka da se u rad policije do kraja godine dodatno angažiraju pripadnici pomoćne policije iako je u pravilu zakonsko ograničenje njihova angažiranja 30 dana u jednoj godini.



U vladi navode da se opseg zadaća policije na granici s Hrvatskom povećava zbog porasta ilegalnih migracija u odnosu na lani i zbog prometne sigurnosti koja se ove godine pogoršala, prenosi Hina.



Do 17. lipnja na slovenskim je cestama poginulo 52 ljudi, znatno više od 39 koliko ih je nastradalo u istom razdoblju prošle godine.



Ravnateljica slovenske policije Tatjana Bobnar kazala je prošli tjedan, prilikom završetka obuke nove klase policijskih pripravnika, da je kadrovska situacija u policiji kritična i da bi policija trebala 700 novih djelatnika.

Autor: Vijesti.ba