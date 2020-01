Slon prošetao hodnikom hotela i iznenadio osoblje (VIDEO)

Malobrojni gosti i osoblje hotela u Šri Lanki šokirali su se kada je hodnikom prošetao slon.

Na snimku se vidi kako slon lagano korača hodnikom i istražuje predmete u svojoj blizini. Dok opušteno šeta lobijem, slon detaljno razgleda nepoznato okruženje. Zatim surlom prelazi preko lampe koja ukrašava lobi.

Ovaj video izazvao je lavinu komentara na Twiteru, a jedan korisnik tvrdi da se slonu nije baš dopao luksuzni hotel, jer nema svježe trave u ponudi.

Inače, Šri Lanka je posljednjih godina poznata po pažljivom odnosu prema divljim životinjama, ali prisustvo slonova u hotelima prava je rijetkost, piše “News”.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30