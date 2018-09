Slijedi šok za organizam, za svega nekoliko sati temperatura će pasti i do 20 stepeni, a SNIJEG…

Danas se u jutarnjim satima očekuje sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni, od sredine dana postupno povećanje oblačnosti što će u drugoj polovini dana uvjetovati umjereno do pretežno oblačno vrijeme i lokalno slabu kišu. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 19, a najviša dnevna do 29 stupnjeva.

U nedjelju u Bosni više oblačnosti prijepodne. U drugom dijelu dana sunčanije. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 17, a najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva.

U ponedjeljak jače naoblačenje i prodor hladne zračne mase će u Bosni i Hercegovini uvjetovati kišu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina se prognozira i snijeg. Jutarnja temperatura između 11 i 17, a maksimalna dnevna temperatura do 26 stupnjeva. U drugoj polovini dana zahlađenje i temperatura zraka u naglom opadanju od 10 do 20 stupnjeva,piše Slobodnabosna

U utorak u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U ranim jutarnjim satima, uz nešto više oblaka u Hercegovini i u istočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 21 stupanj Celzijusa.