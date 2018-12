Sladić tvrdi: Pred BiH su pravi zimski dani

U novogodišnjoj noći hladno, čist zrak, slabe snježne padavine i umjeren sjeverozapadni vjetar, početkom januara 2019. godine Bosnu i Hercegovinu zahvata talas hladnoće sa sjevera, temperature u pojedinim danima i do 10º niže od višegodišnjeg prosjeka 1981-2010.

Prema izvršenim analizama prognoznih modela ICON-DWD, GFS i ECMWF, pred Bosnom i Hercegovinom su pravi zimski dani. Zadnjeg dana 2018. godine Bosna i Hercegovina se sinoptički gledano nalazi na razgraničenju između prostranog polja povišenog zračnog pritiska sa zapada i sniženog sa istoka, pri čemu anticiklona nad Velikom Britanijom i ciklona nad istokom Europe dozvoljavaju infiltraciju hladnijeg zraka sjevernom visinskom strujom (sjevernim vjetrovima) prema našim krajevima te zadržavanje hladnije zračne mase nad većim dijelom Balkana, a u prizemlju vidljiv je po rubu utjecaj hladne fronte pozicioniran istočno i jugoistočno od naših krajeva koja donosi manju količinu padavina našoj zemlji. Upravo zbog te hladne fronte prognozira se, nakon tri godine stabilnih, nestabilna novogodišnja noć praćena povremeno umjerenim sjeverozapadnim i sjevernim vjetrom, pa ćemo konačno imati i čist zrak u kotlini nakon niza dana u kojima je zagađenost bila na opasnoj razini. Ipak, fronta se u centralnoj i južnoj Hercegovini ne osjeća usljed njenog istočnijeg položaja, pa ta područja ne zahvataju padavine.

Na Staru godinu u Bosni uglavnom se očekuje oblačno vrijeme praćeno slabom kišom u nižim predijelima, u brdovito-planinskim predijelima susnježica koja postepeno prelazi u snijeg poslijepodne, a na planinama snijeg. U sjevernoj Hercegovini djelomice, a u centralnoj i južnoj Hercegovini i pretežno sunčano vrijeme. Veće količine padavina, gdje se prognozira i formiranje snježnog pokrivača visine 5 do 10 cm, očekuje se u istočnim, jugoistočnim i djelomično u centralnim dijelovima Bosne, a lokalno većim od 20 cm u planinskim centrima. Gradijent između sjevera i juga naše zemlje uslovit će vjetar, u Bosni umjeren sjeverozapadni i sjeverni, s tim da se jači udari očekuju na području centralne Hercegovine i jugozapadne Bosne. U Novogodišnjoj noći suho vrijeme prognozira se u Hercegovini, Krajini, na zapadu, jugozapadu i sjeveru Bosne, a povremene slabe padavine, najviše u obliku snijega i susnježice, u centralnim i istočnim predjelima Bosne. Temperature zraka u Novogodišnjoj noći trebale bi se kretati između -4 i 0º u Bosni, a u centralnoj i južnoj Hercegovini do 4ºC.

Prolazno poboljšanje vremena očekuje se jačanjem anticiklone sa zapada Europe 01. januara, da bi već 02. došlo do novog naoblačenja poslijepodne praćeno manjom količinom padavina, ponajprije u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Bosni, te na sjeveru i istoku Hercegovine. Već 02. januara snažna anticiklona retrogradno se povlači na zapad Europe što istoku Europe ostavlja prostor da se izrazito hladna zračna masa sa sjevera spusti u naše krajeve. U trenutnom optjecaju, hladnoća, i to izgledno više ona suha, na našim prostorima bi bila najjača između 03. i 05. januara, da bi već 06. nakratko popustila, a ponovo manje se intenzivirala 07. i 08. januara. Temperaturno odstupanje najveće će biti oko 04. i 05. januara. Poslije 04. januara padavine u našim krajevima su vrlo slabe i tek rijetke te lokalne. Ipak, ovaj val hladnoće neće biti ni približno jak po svim prilikama kako je bio slučaj sa januarom 2017. godine kad su se temperature spuštale i do -27ºC, pa nas ovog puta očekuju temperature koje se kreću do -18º na planinama, u brdovito-planinskim predjelima od -16 do 11º, u nizinama Bosne od -11 do -7º. U sjevernoj Hercegovini temperature se prognoziraju između -7 i -4, a u centralnoj i južnoj Hercegovini od -4 do 2ºC, dok najviše dnevne se kreću od -7 do -2º u Bosni, a u Hercegovini od 1º u njenom sjevernom dijelu te do 5º u južnom dijelu.

Autor: NAP/Nedim Sladić