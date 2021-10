Sladić opisuje ono što nam dolazi: Da je ljeto govorili bismo o afričkom valu vreline, a ovako bit ćemo sretni ako nas zaobiđe…

U Bosni će danas biti djelimično vedro, sa mjestimičnom naoblakom a rijetko može pasti malo kiše, dok će u preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C)

Bjelašnica -7; Bihać, Ivan-sedlo i Prijedor 1; Sanski Most 3; Banja Luka, Bugojno, Jajce, Sarajevo i Tuzla 4; Bijeljina, Doboj, Livno i Zenica 5; Gradačac 6; Trebinje 9; Mostar i Neum 11°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 947hPa, za 2hPa je veći od normalnog i raste.

U narednim danima doći će do promjene vremena, već sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme i slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, ali će dnevne temperature početi rasti.

Prvog dana vikenda u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između dva i osam, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između sedam i 13, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i pet stepe, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni.

Prema prognozi meteorologa Nedima Sladića, vraćaju nam se topli dani koji će nakon hladnih ispodprosječnih temperatura biti ugodni ali i neuobičajeni.

-Da je ljeto govorili bismo o afričkom valu vreline, a ovako bit ćemo sretni ako nas zaobiđe inverzija i dugotrajna magla, napisao je Sladić o scenariju očekivanom 21. oktobra.

-Jeste li znali da je oktobrski apsolutni maksimum za Bosnu i Hercegovinu blizu nepojmljivih 40 °C, a da su minimumi nerijetko i ispod -10 °C., podsjetio je Sladić.

Autor: Oslobodjenje.ba