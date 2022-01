Mladi bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić obradovao je našu javnost najnovijom objavom na Facebooku.

Sladić se oglasio sinoć i u kratkoj poruci napisao do kada će biti toplo vrijeme.

– I sutra toplo! I prekosutra. I zakosutra. Sve do 05. 01. 2022. – napisao je Sladić u sinoćnjoj objavi.

Inače, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 11 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 stepeni.

Autor: Avaz.ba