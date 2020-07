Skandalozno: U Hrvatsku samo državljani BiH sa hrvatskom putovnicom

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš izjavio je da se ide u postroženje mjera za ulazak u Hrvatsku.

Međutim izjavio je kako mjere samoizolacije neće vrijediti za hrvatske državljane iz BiH, i to zbog, kako navodi, odluka EU koje su na snazi od 1. srpnja.



“Uvest ćemo strože kriterije za ulazak u Hrvatsku, bit će to ili samoizolacija od 14 dana ili kraća samoizolacija uz obvezno testiranje”, rekao je. Nije naveo na koje se to zemlje odnosi, no za pretpostaviti je da se radi o susjedima iz BiH i Srbije, zemalja koje i dalje bilježe veliki porast novozaraženih.



Tako će se, po svemu sudeći, stanovnike BiH probirati po državljanstvu i bez obzira na to što žive u BiH, ako imaju hrvatsko državljanstvo, te će osobe moći ući u Hrvatsku bez ikakvih ograničenja. Istovremeno stanovnici BiH koji nemaju hrvatsko državljanstvo će, sudeći po današnjim Beroševim izjava, morati u samoizolaciju.



Ovdje valjda podsjetiti na izjavu šefice zagrebačke bolnice Fran Mihaljević, Alemke Markotić, koja je krajem lipnja, kad su zatvorene granice s BiH, izjavila da dvojni državljani ne mogu ući u Hrvatsku.

Dvojno državljanstvo ne štiti od virusa”, rekla je tada.



Još uvijek se čeka konkretna odluka Kriznog stožera, no Beroš je posljednjom izjavom dao naslutiti da će se dogoditi upravo to – bez obzira na to što je netko stanovnik iste države, neće vrijediti ista pravila za sve, prenosi Index.hr.

Autor: Vijesti.ba