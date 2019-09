SKANDAL U BUKUREŠTU: Rumuni pjevali i pravili bakljadu tokom minute šutnje zbog smrti kćerke Luisa Enrikea

Uoči utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo između Rumunije i Španije u Bukureštu domaći navijači izazvali su skandal.

Naime, tokom minute šutnje zbog smrti kćerke bivšeg selektora Španije Luisa Enrikea, Rumuni su pjevali i pravili bakljadu.

Luis Enrike je prije nekoliko dana ostao bez devetogodišnje kćerke Ksane, ali navijačima u Bukureštu izgleda ništa nije sveto.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana…#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA