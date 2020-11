Skandal na utakmici, sudija nasrnuo na selektora (VIDEO)

Gana protiv Sudana igra utakmicu kvalifikacija za Afrički Kup Nacija, a glavni događaj već se odigrao. Krajem prvog poluvremena kada je u centru pažnje bio glavni sudija koji je na opće zaprepaštenje nasrnuo na selektora Sudana Huberta Veluda.

Sudija je odgurnuo selketora koji je završio na travnjaku, a zatim je gledao u čudu šta mu se dogodilo. Zanimljivo, dao je selektoru Sudana žuti karton.

To Ghana, where the referee of their match against Sudan looks like a great laugh. 🇬🇭🇸🇩



Sudan coach Hubert Velud also doing his bit to make this a clip we can all get behind. 👇pic.twitter.com/hSnHkq7B71