Sjednica Parlamenta počela burno, iz RS-a najavljene blokade

U Sarajevu je u toku peta sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Poslanici trenutno raspravljaju o hitnosti razmatranja Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH u sadašnjem sastavu, koji je predložio Dragan Mektić.

Predloženim zakonom propisuje se prestanak mandata VSTV-a BiH i uređuju rokovi i postupak za izbore novih članova.

Kako je navedeno, mandat VSTV-a BiH u sadašnjem personalnom sastavu prestao bi s danom 15. juna 2020. godine. Najkasnije do 8. juna pravosudni organi, advokatske komore i institucije BiH koje biraju članove u Vijeće dužni su provesti postupak izbora novih članova VSTV-a.

U obrazloženju hitnosti razmatranja pomenutog zakona, Mektić je rekao da je za to jako puno razloga.

-Svima nam je poznato, i cjelokupnoj javnosti i svim međunarodnim organizacijama da je VSTV treći stub vlasti koji ne obezbjeđuje nikakvu pravnu sigurnost i kočničar je mnogih reformi. Bez pravne sigurnosti u BiH ne možete imati niti razvijati ekonomiju, ne možete očekivati ni strane investiture – rekao je Mektić.

Podsjetio je da Predstavnički dom Parlamenta BiH na jednoj od prethodnih sjednica nije primio k znanju izvještaje o radu VSTV-a ni za 2017., niti za 2018. godinu. I u ranijim sazivima Parlamenta, dodaje Mektić, dešavala se ista sitaucija s tim izvještajima.

-Brojne afere i nezakonitosti opšte su poznate bh. javnosti kad je u pitanju VSTV, kao najodgovornija institucija u trećem stubu vlasti. Sjetimo se afere “Potkivanje”, pa brzog pranja čitavog tog slučaja. Čitavoj javnosti u tom je momentu bilo poznato da predsjednik VSTV-a neprimjereno sjedi sa strankama, dogovara i obećava da će riješiti slučajeve i probleme. Sve to što se dešava u pravosudnom sistemu nanosi ogromnu štetu BiH – navodi Mektić.

Opšta je percepcija, nastavlja ovaj poslanik, da javnost i građani BiH nemaju nikakvog povjerenja u pravosudni sistem BiH, u pravnu državu, u vladavinu zakona, a ključna odgovorna institucija u svemu tome je VSTV BiH.

Nema više vremena za čekanje, govori Mektić, jer nema nikakvih pokušaja da se trenutno stanje promijeni i da se bilo šta poboljša.

– Vidimo da stalno idemo iz afere u aferu – naglašava Mektić.

Predsjednik VSTV-a, tvrdi, nedvosmisleno je svojim ponašanjem potvrdio da je pod direktnim političkim utjecajem, jer je “kroz ovu kontraverznu, famoznu posljednju odluku Ustavnog suda prihvatio zaključke Izvršnog komiteta SNSD-a”.

– To govori da je on pod direktnim političkim utjecajem. Mislim da je to prevršilo svaku mjeru i da je neophodno što prije izvršiti značajnu reformu cjelokupnog pravosudnog sistema, počev sa VSTV-om – kazao je Mektić.

Da postoje elementi hitnosti tokom svoje diskusije s Mektićem su se složili brojni poslanici, a među njima su bili i: Damir Arnaut, Nermin Nikšić, Adil Osmanović, Dženan Đonlagić, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković-Lepić, Alma Čolo.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić jučer je kazao da će danas na dnevnom redu biti sporazumi kojima se prihvata više od 140 miliona eura granta za različite projekte iz oblasti infrastrukture, komunalne privrede, obnove bolnica na teritoriji RS-a.

Pojasnio je da je riječ o više od 100 miliona eura koji su namijenjeni za rekonstrukciju zdravstva na teritoriji RS-a, od čega 30 miliona eura za izgradnju nove bolnice u Bijeljini, rekonstrukciju Kliničkog centra u Banja Luci, 24 miliona eura granta od čega 14 miliona za energetsku efikasnost i 10 miliona eura granta za tretman i odvođenje otpadnih voda Gradiška, prva faza…

Na kraju današnje sjednice pred poslanicima bi se trebalo naći nekoliko materijala s oznakom „povjerljivo“.

Autor: Vijesti.ba / Foto: Fena