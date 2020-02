Sjajni Haaland srušio PSG, prvak Evrope izgubio od Atletica (VIDEO)

Fenomenalni mladi norveški napadač Erling Haaland obilježio je večeras prve utakmice osmine finala Lige prvaka kada je sa dva gola donio pobjedu Borussiji Dortmund protiv PSG-a.

Bilo je 2:1 za “milionere” u utakmici gdje su svi golovi viđeni u drugom poluvremenu.

Povela je ekipa iz Dormunda u 69. minuti, da bi Parižani preko Nexmara na asistenciju Mbappea izjednačio šest minuta kasnije.

Norveški napadač samo dva minuta kasnije sjajnim golom donosi pobjedu i kakvu-takvu prednost pred revanš na Parku prinčeva.

U drugoj večerašnjoj utakmici žestok okršaj su imali Atletico iz Madrida i aktuelni evropski prvak Liverpool.

Slavile su “jorgandžije” sa 1:0 golom Saula Nigueza već u 4. minuti utakmice. (Autor: Fokus.ba)

