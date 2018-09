Sirijac koji je vraćen u BiH: Pomozite mi da pronađem kćerku (5), sama je u Hrvatskoj

U lokalnoj trgovini blizu Plitvica uhvatila me hrvatska policija, strpala u auto i vratila natrag u Bosnu. Rekao sam im da mi je tu kćer, molio ih da nas ne razdvajaju. Nisu mi vjerovali, tvrdi Sirijac koji je putem Twittera i drugih društvenih mreža poslao očajnički poziv u pomoć da mu se pomogne pronaći petogodišnja kći Allsa koja je ostala u Hrvatskoj.

Ovaj čovjek tvrdi da je nedavno s grupom migranata došao u Bosnu i Hercegovinu. Kazao je kako je preko Bihaća uspio ući u Hrvatsku i nakon dvodnevnog pješačenja došao do područja sela Smoljanac nedaleko Plitvičkih jezera, piše Novi list.

“Nismo imali hrane i stao sam u lokalnoj trgovini da kupim neke namirnice, vodu i hranu. Tu me uhvatila hrvatska policija, strpala u auto i vratila natrag u Bosnu. Rekao sam im da mi je tu kćer, molio ih da nas ne razdvajaju. Nisu mi vjerovali”, ispričao je Sirijac u potresnom videu kojeg je objavio na Twitteru.

Trenutno ne zna gdje se nalazi njegova djevojčica i moli sve koji znaju ikakvu informaciju da se jave policiji u Velikoj Kladuši ili najbližoj policijskoj postaji.

Objavio je i mapu mjesta na kojem je djevojčica posljednji put viđena.

This is the last known location where little Allsa was with a father and couple of migrants, the location was shared by the father of a missing Allsa!

Please all who have any kind of info contact the police in Velika Kladuša BiH,or the first police office anywhere in the area! pic.twitter.com/x23imHgnBI

— adrie (@adrie_v1) September 22, 2018