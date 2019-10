Sirija: Objavljeni prvi snimci i fotografije vojne operacije na sjeveru zemlje

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) je ranije danas rekao da je turska vojna operacija na sjeveroistoku Sirije upravo počela.

Uporedo s turskim, napad su otpočele i suprotstavljene kurdske snage.

Turski CNN na svom Twitter profilu prikazuje prve fotografije pogođenih ciljeva. Istovremeno, objavljen je i snimak turskih aviona koji iz baza u toj zemlji polijeću u pravcu tursko-sirijske granice.

WATCH | Turkish jets take off from airbase as military offensive begins against PKK/YPG and IS in northern Syria https://t.co/oxCRdBEFXN pic.twitter.com/xcjenlyYXt