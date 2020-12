Sinoć je viđen vjerovatno najljepši gol sezone u Premiershipu (VIDEO)

West Ham i Crystal Palace odigrali su 1:1 u 13. kolu Premiershipa, a utakmica će ostati upamćena po fantastičnom pogotku Sebastiana Hallera.

Palace je vodio 1:0, ali sve je poravnao francuski napadač makazicama u drugom poluvremenu. Savršeno je pogodio loptu i zabio možda i najljepši gol sezone.

West Ham je sedmi u Premiershipu s 21 bodom. Palace ima 4 boda manje i na 12. je mjestu.

