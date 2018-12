Sindikat traži da najniža plaća bude 500 KM, poslodavci protiv

Savez sindikata Republike Srpske (RS) smatra da najniža plaća u tom bh. entitetu treba da bude povećana sa 440 na 500 KM, ali to ne podržavaju poslodavci.

Savez sindikata Republike Srpske (RS) smatra da najniža plaća u tom bh. entitetu treba da bude povećana sa 440 na 500 KM, ali to ne podržavaju poslodavci, javlja “Fena”.

Predsjednica Sindikata Ranka Mišić je ukazala da poslodavci u RS treba da shvate da radnici nisu trošak, već neko ko učestvuje u stvaraju njihove dobiti i rasta za RS te da moraju da povećaju zarade svojih zaposlenih.

– U godini na izmaku Vlada RS, iz svojih prihoda, povećala je plaće svim radnicima u RS i to nisu uradili poslodavci – podsjetila je ona u izjavi novinarima nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Međutim, član Skupštine Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić ističe da nema ekonomskih osnova da se ispuni zahtjev sindikalaca.

-Nemoguće je izjednačiti plaću koja se isplaćuje i najnižu plaću, jer to ugrožava upravljanje u preduzećima. Za nas je najvažnije da u narednom periodu, zajedno s Vladom, provedemo mjere ekonomske politike i da to dovede do povećanja osnovne plaće koju radnik prima, a samim tim će se povećati i najniža zarada – rekao je Trivić.

Konačnu riječ o povećanju najniže plaće donosi Vlada, a ministar energetike i rudarstva Petar Đokić je rekao da se danas, bez jasnih statističkih podataka, ne mogu izjasniti o tom pitanju.

-Uvijek sam za povećanje plaća i volio bih već sada da imamo najnižu plaću od 500 KM, ali moramo da vidimo imamo li realne uslove da možemo donijeti takvu odluku – rekao je Đokić.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta podržani su budžet za narednu godinu i mjere ekonomskih reformi za period do 2021. godinu, koji će biti razmatrani na sjednici entitetskog parlamenta 21. decembra.

