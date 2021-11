Sindikalisti Forti poručili: Danas smo fini, sljedeći put ćeš plakati Dini

Pred zgradom Vlade KS okupili su se članovi osam sindikata nezadovoljni predviđenom osnovicom za obračun plaća za 2022. godinu. Sindikati traže povećanje osnovice na 400 KM te pregovore sa Vladom KS i povlačenje Nacrta Budžeta za 2022. godinu sa današnje sjednice Skupštine KS. U toku je sjednica gdje ministar finansija KS Davor Čičić obrazlaže Nacrt Budžeta za 2022. koji je planiran u iznosu 1,1 milijarda KM.

Protestni skup održat će se od 10.00 do 11.00 sati, a štrajk upozorenja u u organizacionim jedinicama istog dana od 13.00 do 13.30 sati. Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor KS kazao je da ukoliko ne dođe do dogovora doći će do velikih protesta.

„Nećemo voditi računa o epidemiološkim mjerama govorimo o nekoliko hiljada naših članova. Očekuje nas vruć decembar i pozivamo Vladu i Skupštinu da ispoštuje naše zahtjeve.Vlada KS će morati pregovorati sa sindikatima, mi ćemo ostati jedinstveni“, kazao je Sivro.

Štrajk upozorenja organiziraju Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor KS zajedno sa Sindikatom srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor KS, Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikatom policije KS, Sindikatom Univerziteta u Sarajevu, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS, Sindikat zdravstva KS, Samostalni sindikat komunalne privrede.

Iznesen je zahtjev za povećanjem plaće u djelatnosti komunalne privrede.

Ukoliko ne bude rezultata, sindikati će nastaviti s pripremama za generalni štrajk istaknuto je na jučerašnjoj press konferenciji osam sindikata.

Sadik Ećo, predsjednik Sindikata policije KS kazao je da su zahtjevi potpuno opravdani svih sindikata.

„U narednom periodu ćemo se opredijeliti za naredne aktivnosti. Kada je sigurnosna situacija u pitanju ona je pod kontrolom i neće biti narušena ovim protestom“, kazao je Ećo.

