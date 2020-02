Simović poručio Vučiću: Ostavi Crnu Goru na miru

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ostavi Crnu Goru na miru da samostalno uredi odnose države i MCP na dobro svih pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori.

Srbija, kaže, niti je gradila, ni oslobađala ni čuvala crkve u Crnoj Gori pa nema potrebe ni da sada priskače.



Podsjećamo, komentarišući to što je direktor Poreske uprave Crne Gore saopštio da je ta institucija pokrenula kontrolu zbog duga koji ima Mitropolija crnogorsko-primorska SPC i upozorio da će naplata, ako Mitroplija ne plati dug dobrovoljno, biti prinudna, Vučić je rekao da će Srbija platiti sve što treba za SPC u Crnoj Gori.



Simović ocjenjuje da je stiglo neuobičajeno i brzo reagovanje predsjednika druge države, na izjavu direktora poreske uprave Crne Gore.



To je, ističe, samo još jedna potvrda direktnog miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore i to od predsjednika Srbije Vučića i, dodaje, ne po prvi put.



“On ‘velikodušno’ nudi plaćanje dugova SPC, kako kaže ‘da nam ne bi oduzimali svetinje’. O kojim svetinjama govori predsjednik Vučić?”, kazao je Simović.



Potpredsjednik Vlade napominje da je direktor Poreske uprave jasno saopštio da bi se u slučaju neizmirivanja dug MCP eventualno naplatio sredstvima sa računa ili od njene imovine. Naravno, dodaje, ne od vjerskih objekata, već od nekretnina kojima raspolaže na atraktivnim lokacijama.



“Ako pogledamo na primjeru Buljarice, MCP je tražila i dobila prenamjenu za 55.000m2 zemljišta za turističko-apartmanske namjene, a samo 737m2 za crkvu. Dakle 1,3% za vjerske namjene, a 98,7% za biznis”, ističe Simović.



On je kaže saglasan sa dijelom izjave predsjednika Vučića da je “srpski nacionalizam pravio najviše štete i najviše problema srpskom narodu”.



“Na trenutak je to djelovalo kao naučena lekcija, da nije ubrzo za tim ponovio stare pokušaje falsifikovanja istorije koji podstiču velikosrpski nacionalizam – u posljednje vrijeme ponovo posebno usmjeren prema Crnoj Gori”, kazao je Potpredsjednik Vlade Crne Gore.



Simović je poručio Vučiću da ostavi Crnu Goru na miru da samostalno uredi odnose države i MCP na dobro svih pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori.



“Mi ćemo te odnose urediti kako i pripada jednoj suverenoj i demokratskoj državi. A što se tiče crkava u Crnoj Gori: niti ste ih gradili, niti ste ih oslobađali, niti ste ih čuvali, pa nema potrebe ni da sada priskačete. A kako ste ‘priskakali i uskakali’ u druge zemlje, najbolje svjedoče prazni manastiri u njima, i sveštenici koji tamo ne služe svom narodu, već sada unose nemir i neslogu i u Crnu Goru”, zaključio je Simović.

Autor: RTCG