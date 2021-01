Senzacija u Kupu Njemačke: Bayern primio gol u petoj minuti nadoknade i nakon penala ispao od Kiela

U šesnaestini finala DFB Pokala vidjeli smo prvorazrednu senzaciju pošto je minhenski Bayern ispao od Holstein Kiela na gostovanju rezultatom 3:2 nakon produžetaka. Večerašnji nastup za Manuela Neuera bio je 410. za Bavarce, koliko ih ima i Lothar Matthaus.

Bavarci su došli u prednost u 14. minuti kada je pogodio Thomas Muller. Bayern je imao neke šanse, ali je u 37. minuti Fin Bartels izjednačio na 1:1.

Samo minutu poslije Jae-Sung Lee je zatresao mrežu gostiju, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Do kraja Muller je imao novu priliku, ali rezultat prvog dijela nije se mijenjao.

Poslije samo tri minute igre u drugom poluvremenu Leroy Sane je doveo Bayern u novu prednost. Do kraja Jamal Musiala je imao jednu veliku šansu, no rezultat se nije mijenjao i to je skupo koštalo Bavarce.

Naime, Hauke Wahl u petoj minuti nadoknade glavom pogađa za 2:2 i utakmicu odvodi u produžetke. Tu nismo vidjeli golove, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

U penal lutriji bolje se snalaze domaći. Prvih pet serija nismo vidjeli promašaje, a onda je to učinio Bayernov Marc Roca, nakon čega su domaći bili precizni i tako je Kiel napravio nevjerovatnu stvar, izbacivši aktuelnog prvaka Evrope.

Autor: SCsport.ba