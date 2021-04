SELIDBA NA BALKANSKI NAČIN: Spuštali su užetom trosjed sa sedmog kata iznad glava zaigrane djece!

Prizor je mnoge građane opravdano naljutio, a dodatno je zbunila informacija jedne stanarke da se moglo koristiti dizalo

Neke predmete gotovo je nemoguće vući stepenicama, namještaj često zna biti prevelik, preširok ili pretežak, pa se i uže u takvim situacijama može iskoristiti kao izvrsno rješenje. Nema tu ništa sporno ili do sada neviđeno, ali pritom bi sigurnost ipak trebala biti na prvome mjestu.

A to nije bio slučaj neki dan u Novome Sadu. Spuštali su “majstori” bezbrižno trosjed sa sedmoga kata, pa i unatoč tome što su se u parkiću podno same zgrade igrala dječica. Mnoge je građane to opravdano naljutilo, a dodatno je zbunila informacija jedne stanarke da se moglo koristiti dizalo:

“Postoji način kako se unosi/iznosi namještaj u stan ili iz njega. Svi smo se ovdje uselili s pomoću dva lifta, ali se očito našao netko jako ‘pametan” – napisala je na Instagramu ta ogorčena dama.

