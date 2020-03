Šefica Zarazne klinike: Nepoštovanje samoizolacije je terorizam

NACIONALNI stožer za civilnu zaštitu nezadovoljan je nepridržavanjem mjera samoizolacije onih kojima je određena

“I na najudaljenijem otoku može biti opasno”

Rekla je da je ministar Božinović najavio niz mjera koje će identificirati one koji krše samoizolaciju, a jedna od njih je suradnja ljekarni i policije.

“Te osobe će biti prijavljene i sankcionirane”, kazala je Markotić.

“Svi koji su zdravi i žele boraviti u svojim vikendicama i pridržavati se mjera, nije opasno, ako se ne držite toga i na najudaljenijem otoku može biti opasno”, kazala je Markotić i naglasila da bi svi trebali smanjiti kretanje.

Jasna poruka za one koji krše samoizolaciju

O uvođenju strožih mjera, poput policijskog sata, Markotić je rekla da će se sve mjere poduzimati prateći situaciju kakva je. Za one koji krše mjere samoizolacije ima jasnu poruku.

“Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja. Sad ću biti oštrija – to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam”, rekla je.

“Sve ovisi o nama”

Dodala je da će se testirati osobe s respiratornim problemima koje imaju i epidemiološki nalaz, a testove će rasporediti i po djelatnostima koje imaju bliski dodir s virusom.

“Iskreno se nadam da smo uspjeli masu toga predvidjeti, a ni Italija se nije mogla pripremiti za situaciju koja je sad. Sve ovisi o nama. Ako se dio ljudi bude ponašao neodgovorno, možemo očekivati puno lošiji scenarij. Apeliram, ne samo na njih, nego i na ljude oko njih da ih pokušaju urazumiti”, istaknula je Markotić.

Kod svih oboljelih se još ne zna kako je došlo do infekcije.

“Malo sam umorna, kao i svi, ali nama je to uobičajeno, moramo izdržati svi”, zaključila je Markotić.

Autor: Index.hr