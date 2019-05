Šefe, bolestan sam: Lagao i otišao na susret Ajaxa, po povratku dobio otkaz

Jordie van der Laan, sada već bivši igrač holandskog drugoligaša Telstara, tema dana je u nogometnom svijetu.

Ovaj 25-godišnji nogometaš preko noći je ostao bez kluba zato što se utakmice Lige prvaka prenose sa 30-tak kamera.

Naime, Van der Laana kamere su uhvatile triput u prijenosu utakmice Lige prvaka između Tottenhama i Ajaxa.

Nikakav problem ne bi bio, da talentirani nogometaš nije rekao treneru Telstara da ne može doći na trening jer je bolestan.

„Mislio sam da me ne bi pustili da sam ih pitao mogu li preskočiti trening i otići u London na Ligu prvaka. Mnogi u klubu su zapravo znali da nisam bolestan, nije to baš za sve bilo iznenađenje. Na neki je način posebno da su kamere baš triput snimile baš mene“, izjavio je Van der Laan.

Po povratku iz Londona pozvali su ga u klupske prostorije, jer mu je direktor pustio snimku na kojoj je prikazan u krupnom planu.

Od jučer traži novi klub.

Telstar cancel Jordie van der Laan's contract after feigning illness to watch Tottenham vs Ajax in London. #UCL pic.twitter.com/EBGMssFFgS