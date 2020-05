Sedam osoba povrijeđeno u požaru

Veliki požar izbio je u neboderu u Ujedninjenim Arapskim Emiratima u utorak uvečer, ali nije bilo izvještaja o žrtvama. Brzi odgovor timova civilne zaštite grada Šarje blizu Dubaija spriječio je veliku katastrofu. Požar je izbio u tornju Abco oko 21 sat. Soliter ima 45 spratova, uključujući parking.

– Policija koristi bespilotne dronove kako bi provjerila da li ima ljudi koji su zarobljeni unutra, rekao je pukovnik dr. Ali Abu Al Zud, zamjenik generalnog direktora za centralne operacije policije grada Šarje.

Navodno je povrijeđeno sedam osoba, a za sada se ne zna kako je došlo do požara.

