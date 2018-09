SDA: Niko nema znanja, mudrosti i iskustva u vođenju države kakvo mi imamo

Večeras su na trgovima u Kalesiji i Živinicama održani predizborni skupovi Stranke demokratske akcije kojma je najavljena pobjeda na predstojećim izborima. Hiljadama ljudi obratili su se predsjednik SDA Bakir Izetbegović i kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, saopćeno je iz SDA.

“Pred nama su ozbiljna vremena, sa mnogo izazova, i Bošnjaci zaslužuju da ih vode ozbiljni, kompetentni, provjereni i iskusni lideri. Nema niko u ovoj državi znanja, mudrosti i iskustva u vođenju države kakvo imamo mi u SDA. Bošnjacima treba Šefik Dzaferović kao član Predsjedništva, sa jakom strankom iza sebe i sa jedinstvenim klubom Bošnjaka u Domu naroda. Samo na taj način ćemo biti sigurni da niko neće donijeti pogrešne odluke, štetne po državu, i samo na taj način možemo nastaviti i razvijati pozitivne procese jačanja države i ekonomije koje smo pokrenuli u ovom mandatu. Pokažimo snagu naroda, donesimo ubjedljivu pobjedu SDA”, kazao je Izetbegović.

Šefik Džaferović je naglasio da njega zanima cijela država BiH i svaki čovjek u njoj. Istakao je da ima dovoljno znanja, iskustva i mudrosti da Bosnu i Hercegovinu vodi ka EU i NATO-u, ali i da u svakoj prilici štiti državu i njene interese, koji su iznad svega.

S druge strane je neiskusni i nepouzdani kandidat iz SDP-a i funkcije nedostojni i po interese države opasni kandidat SBB-a.

-To su ljudi i političke opcije koji su pokazali da su spremni izdati državne interese, samo da bi se zadržali na pozicijama ili ostvarili lične interese. Nemojte glasati za one, koji su glasali protiv interesa države. To je radio SDP, u oba navrata kada je dobio povjerenje. Pristajali su na zahtjeve antidržavnih politika i izdali ideju cjelovite i demokratske BiH, države ravnopravnih građana na cijelom teritoriju. Neprestano su uzimali kredite, vodili državu u dužničko ropstvo, a napravili su socijalni haos. Danas se država više ne zadužuje, a sistem je stabiliziran, enormno je veći broj zaposlenih i veća su primanja građana, nego kad su oni bili vlast.

Nemojte glasati ni za one koji su bili spremni optužiti Bošnjake i Aliju Izetbegovića za početak rata, samo da bi zaštitili neke sumnjive tipove s kojima su sarađivali. Kaznite ih na izborima i neka znaju da ne mogu voditi Bošnjake”, kazao je Džaferović.

Uz Izetbegovića i Džaferovića na skupovima su se obratili nosioci listi SDA za sve nivoe vlasti.