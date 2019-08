SDA: Granica za Srbiju i njenu vojsku uvijek će biti na Drini

Izjava ministra odbrane Republike Srbije Aleksandra Vulina, jednog od megafona Vučićeve politike, kako „RS nema vojsku, ali je ima srpski narod“, novi je agresivni nasrtaj na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Vulin očigledno želi poručiti da je Vojska Republike Srbije ujedno i vojska srpskog naroda u BiH, namjerno pri tome prelazeći preko činjenice da vojsku imaju države, a ne narodi.



Vojska svih građana BiH, pa tako i srpskog naroda, jesu Oružane snage BiH, što ministar odbrane Srbije na ovakav način negira.



Srbija (tada SR Jugoslavija) je potpisivanjem Dejtonskog mirvnog sporazuma, kao jedna od zaraćenih strana, zajedno sa Hrvatskom, preuzela obavezu da će „posebno potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način, protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države“.



Ukoliko ministar odbrane države koja je potpisala mirovni sporazum upućuje ovakve prijetnje, onda to predstavlja njegovo grubo kršenje i može dovesti do ugrožavanja stabilnosti u cijelog regiji.



Umjesto što prijeti novim otvaranjem balkanske Pandorine kutije, Vulinu je puno pametnije da se pomiri s time da će za Srbiju i njenu vojsku granica uvijek biti na Drini, bez obzira na to ko živi u BiH.

Autor: Vijesti.ba