Schwarz-Schilling: Poštuju se ratni zločinci, pa gdje to još ima?

Međunarodna zajednica je ponovo usmjerila pažnju prema Bosni i Hercegovini – istakao je Christian Schwarz-Schilling u Pressingu na N1.

Njemački političar, nekadašnji ministar u Vladi Njemačke i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini rekao je da je međunarodna zajednica dužna da odradi svoj dio posla, da bi BiH ponovo bila u plodonosnoj situaciji. Istakao je da jedna pravna država mora da poštuje sudske presude, predsude Ustavnog suda i druge.

“Međunarodna zajednica opet neposredno drži BiH, drži pažnju prema njoj. Ovo stanje, gdje zemlja nema šansi za razvoj, mladi emigriraju, ne mogu da izdrže život u BiH – to se može promijeniti samo ako se demokratske institucije pravne države poštuju, ako se poštuju zakoni, presude sudova, ako se provode te presude”, rekao je.

Ali presude se ne poštuju, političari to neće promijeniti?

“To je nemoguće stanje. Ne može pravna država ne poštivati sudske presude, to je za nas nezamislivo. Ako Ustavni sud donese presudu – ne može političar reći ‘šta me briga za to’. Zemlja koja je došla u ovakvu situaciju treba pomoć da izađe iz ovakve situacije. Potrebne su nove inicijative, koje će individui dati sva prava, a ne sve moguće nesreće. U ovakvoj situaciji vaša zemlja to sama ne može postići”, rekao je gost N1.

On je podsjetio da su Saveznici nakon II svjetskog rata bili u Njemačkoj, vršii denacifikaciju.

“Nije to bilo sve preko noći. Ovu katastrofu možete završiti samo ako međunarodna zajednice preuzme svoj dio odgovornosti. Njemačka ima najveće iskustvo kada je riječ o lošem izboru, loših zakona, vlada. Vrijeme nacizma je bilo strašno. Ne bismo to prevazišli da nam nisu pomogli saveznici, pogotovo sad”, rekao je i dodao:

“Gdje je ovakav interes danas u međunarodnoj zajednici, to je naš dio posla. Mi smo dužni da to uradimo, kada to uradimo – BiH će biti u situaciji da bude u plodonosnoj situaciji. Balkana se ne želimo odreći, jer bi bili gubitnici u svjetskoj historiji”, istakao je u Pressingu.

Ipak, u BiH ko negira genocid – završi u Predsjedništvu BiH. Širom BiH se postavljaju neonacistički simboli – ko će to promijeniti?

“Nećete valjda sami reći da je to normalna zemlja. Ako ratne zločince poštujete, ne trpiti nikakav zakon koji bi to osudio, koji bi ljude koji to mišljenje zastupaju, u skladu sa zakonskim propisima kaznili. Gdje to još ima”, kazao je.

“U Srebrenici ima ljudi koji kažu da to nije bio genocid. Ko tvrdi tako nešto – šteti zemlji, svjesno šteti zemlji, jer želi zadržati vlastite privilegije, da provodi egoističnu politiku, kako bi sami živjeli u blagostanju, bavili koruptivnim radnjama i radili na račun naroda. Zato su postojale bonske ovlasti. Moj prethodnik ih je koristio”, istakao je.

Schwarz-Schilling je kazao i to da u narodu se mnoge stvari mogu srediti, ali u političkim krugovima ne.

“Oni nastavljaju svoj rat, ali ne oružjem”, istakao je.

Da li će Christian Schmidt koristiti bonske ovlasti?

“On će sigurno koristiti bonske ovlasti, ali u korekciji zakona ako su loši. U smislu ukidanja blokada. Ako pokušavate ovu situaciju sa genocidom da zakonski regulišete, da takva situacija se ne veliča, da se ratni zločinci ne veličaju, da se ne polemiše o presudama, u takvim situacijama su potrebne bonske ovlasti”, kazao je gost N1.

Autor: N1