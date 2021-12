Schmidt: Pasoša RS neće biti, sankcije se samo donesu!

“Zemlje članice Vijeća za implementaciju mira kazale su kako žele pojačati svoje opredjeljenje da pomognu BiH u borbi sa postojećim izazovima”, kazao je visoki predstavnik Christian Schmidt nakon sjednice PIC-a.

Potcrtao je kako “RS nema zakonsko ovlaštenje da se jednostrano povuče iz ustavno-pravnog poretka BiH”.



Ovo je bio prvi sastanak Christian Schmidta sa Vijećem za implementaciju mira koje se nakon dvije godine susrelo prvi put uživo, a ne virtuelno. Zahvalio se ovom tijelu na punoj podršci njemu kao visokom predstavniku. Podsjetiio je kako je PIC još jednom istakao da je BiH suverena država koja se sastoji od dva entiteta. Naveo je kako je Rusija bila pozvana, ali da nisu učestvovali u sjednici te da će ih ponovo pozvati.



“Entiteti su ustavni dio države, no to im ne daje pravo na jednostrano otcjepljenje od BiH. Oni postoje pravno samo na osnovu Ustava BiH. To treba ponoviti jer čini mi se da neki, u međuvremenu, zaboravljaju. RS nema zakonsko ovlaštenje da se jendostrano povuče iz ustavno-pravnog poretka BiH. Mi smo konstatovali da postoji takva diskusija o tom pitanju u RS. Reći ću jasno – svi pokušaji da se ugroze državne institucije ili da se smanji njihova funkcionalnost utiču nestabilnost BiH i njenih entiteta”, rekao je Schmidt.



Nekoliko opcija na stolu



Istakao je kako je nekoliko opcija na stolu, ukoliko se s tim nastavi, a da su istakli “uvjetovanje finansijske podrške, sankcije i drugo”.



“Ako pogledate ekonomsku situaciju u BiH, svi treba da smo opredijeljeni za poboljšanje situacije. Nažalost, posebno dramatično vidimo ekonomsku situaciju u RS. Ako uporedite situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, BiH je izuzetno pod uticajem teških situacija. Vučić je dao neke pokazatelje i uporedio tu situaciju s drugim zemljama. Vidjeli smo kroz brojke koje mi imamo da drugdje imamo i ekonomski rast, a toga nema u BiH. Zašto je to tako? Mislim da investitori sumnjaju da li stabilnost zbog političke situacije je nešto na šta mogu da računaju. Oni koji od jutra od mraka samo govore o Ustavu i Dejtonu, nisam čuo toliko komentara o tome šta bi htjeli uraditi isti ti ljudi kada je riječ o poboljšanju ekonomske situacije. Međunarodna zajednica je eoma opredijeljena, nema zamora, ali moramo ohrabriti sve lidere u BiH da izgrade atmosferu međusobnog povjerenja i počnu s dijalogom kako bi građani ove zemlje zaista dobili stvarni, vidljivi napredak, umjesto retorike eskalacije. Treba nam pozitivna vizija BiH. U međunarodnoj zajednici i susjedstvu ljudi sumnjaju i pitaju šta se dešava sa BiH”, rekao je Schmidt.



Istakao je kako je rekao PIC-u da će pozvati Parlament BiH da usvoji zakon o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločina.



“Možemo razgovarati o finasijama, ali politiku ne smijemo uvesti u razgovor o žrtvama. Mislim da bi to pomoglo posebno mlađim generacijama da razumiju situaciju”, rekao je Schmidt.



Schmidt: RS se odriče sama sebe



Rekao je kako nije ovdje da prijeti i drži prijeteće stavove. Dodao je da postoje zakoni u kojima bi se složio da treba dorade, ali da to mora biti institucionalno i u skladu s Ustavom.



“Ne može se desiti ako neko samo ima ideju da treba nešto na destruktivna način da obradi i dovodi u pitanje zdravlje građana, da se ne kritikuje. Ili pasoši, je li trebaju biti pasoši RS? Ne, njih neće biti. Ali s kakvim pasošem će putovati neko ako se ode i na tu stranu. To su pitanja za koja želi mda se tretiraju u javnoj debati i nije pitanje samo međunarodne zajendice. Time se trebaju baviti građani BiH. U ladici imaju spremne mogućnosti. Bonske ovlasti su mi i dalje na raspolaganju. Želim da se ova zemlja sama odluči šta treba uraditi, trebamo sarađivati”, rekao je Schmidt.



Govoreći o najavama usvajanja 140 zakona, Schmidt je rekao kako jedio ljudi iz tog entiteta svjestan “da se RS odriče sama sebe”.



“Prijateljčići koji sufliraju sudijama”



Kazao je i kako se eventualne sankcije ne odnose na građane.



“O sankcijama se manje razgovara, one se samo donesu. Oni koji misle da se na njih mogu odnositi sankcije, oni to jako dobro znaju. Ne želimo sankcije samo radi sankcija već da politički predstavnici u BiH budu spremni da se brinu o dobrobiti građana i države BiH. Ne znači da neće biti projekata, već da se novac neće davati bez uslova. Nisam siguran da novac koji teče zaista dođe do građana. To je važna odluka koju moramo donijeti. Korupcija, pravna država, sudostvo, to je tema. Moramo osigurati nezavisnost sudija, osloboditi ih pritiska. Što mi kažemo u Bavarskoj, imaju neke prijatelje i prijateljčiće koji će im suflirati. Sudija mora da primijeni pravo. I tu se odvijaju doređen pripreme koje će se provoditi prije nastupanja naredne izborne godine. I tu ćemo nešto uraditi u interesu građana BiH”, rekao je Schmidt.



Naveo je kako ga iznenadi da “jake snage RS polovinu svoga vremena govore o njemu i šta govore”.



“Ljubazno pozivam na dijalog jer je važan. Ali mora se voditi računa s kim se razgovora. Nadam se da ćemo napraviti pomaka. Nekada mise čini da je to samo stvar da se sačuva obraz. Ne, riječ je o tome da imamo respekta prema svima. Poštujem i predstavnike RS”, kazao je Schmidt.

Autor: N1