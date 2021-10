Schmidt: Nisam Ashdown – zakon u NSRS je neprovodiv, a neki neće biti usvojeni

Visoki predstavnik Christian Schmidt danas je, nakon obraćanja u Parlamentu BiH, odgovarao na pitanje zastupnika.

Šefovi klubova SDA, SDP i DF-a pitali su ga o tome hoće li djelovati na kršenje Dejtona, i da li je spreman koristeći svoj mandat zaštiti sigurnost građana i institucije Bosne i Hercegovine. Schmidtu je postavljeno i pitanje hoće li reagovati na ukidanje državnih institucija koje je već krenulo u Skupštini RS, te je pozvan na angažman kroz aneks 10 Dejtonskog sporazuma.

Iz HDZ-a su visokom predstavniku poručili da ni ova sjednica nije sazvana u skladu sa procedurama, te da je to samo nastavak kritikujući da to rade dužnosnici iz bošnjačkog naroda poput poteza ministrice Turković, obraćanja Željka Komšića u Mew Yorku, pisma Bakira Izetegovića i Denisa Zvizdića.

z Naše stranke su pitali Schmidta da li će se u narednom periodu baviti razbijanjem nacionalističkih narativa koji održavaju nacionalističke stranke na vlasti.

– Ja nisam Paddy Asdown i nećemo se vratiti u to vrijeme. Jer je došlo do predaje odgovornosti u ruke domaćih vlasti. Ali sve ovlasti i dalje stoje. Rekli ste dajte mi jasan odgovor da ili ne, ja ću dati drugi odgovor. Jučer sam bio u Ustavnom sudu BiH, ja sam uvjeren da Ustavni sud ima jasne odluke, kad je naprimjer riječ o zakonu o šumama kojima se kaži da se ne smiju kritike nadležnosti iz Ustava. Ako postoji odluka, nije na visokom predstsvniku da reaguje, rekao je Schmidt.

On je dodao da je ipak provođenje tih odluka najvažnije.

– Dopustite mi da kažem da radim na tome. Odluke NSRS nisu ustavne i neprovodive su, rekao je Schmidt i dodao

– Pitate me – Kada ću iskoritinsvoje ovlasti? Ja ne mogu isključiti korištenje ovlasti. Ali neću si olakšati posao, treba se potruditi da ide sve kroz institucije i političkim pristupom. Ja sam jako optimističan da što se tiče nekih zakona da neće biti usvojeni. To će biti zasluga onih koji rade na tome, a ja sam jedan od njih.

Obraćanje

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratio se danas poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Schmidt se u prvom dijelu obraćanja osvrnuo na (ne)rad institucija BiH kao i nedolazak poslanika iz RS u Parlament BiH. Pojasnio je i šta znače zakonske odredbe Krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik. Konstatovao je da nisu svi zastupnici došli i da su napustili rad Parlamenta BiH u julu, ali i poručio: “Odustajanje nije opcija”.

“Mi smo oni koji dijele dobro iskustvo demokratije. Nekada je to teško, vi ste prošli kroz teška vremena. Bio sam u vlasti u opoziciji i znam kako je to. Ovdje se osjećam kao kod kuće, jer imam srdačnu dobrodošlicu i ovdje i u regiji. To se ne odnosi samo na Federaciju. Zahvaljujem srdačno onima koji su dali dobru ideju. (…) Vaša zemlja je ona koja zaslužuje da opstaje i živi. U tih 1000 godina kod vas bilo je lošijih i boljih vremena. Tako da ste vi tu da doprineste boljim vremenima u budućnosti. Nije riječ samo o primiriju, nego se radi o društvu i političkoj klimi”, rekao je Schmidt.

Istakao je kako mu je namjera bila da se obrati nakon prvih 100 dana rada, te sa žaljenjem konstatovao da ne prisustvuju svi zastupnici.

“Nadam se da će i oni prisustvovati, kao i to da će koristiti ovu priliku za razmjenu mišljenju. Osam godina sam bio ministar odbrane svoje zemlje i dolazio sam u vašu zemlju, u smislu izgradnje države. Neću reći da je to na meni, nisam puno doprinio, ali smo se trudili. Sada sam preuzeo jedan drugi angažman. Mislim da moramo raditi kako bismo išli dalje koristeći sve instrumente. Ali ono što je važno da gradeći Evropu svih nas ne možemo samo čekati”, naveo je.

Podsjetio kako su ga kada je stigao 1. augusta srdačno dočekali, ali da je bilo i kritika. Kritičare je pozvao na dijalog.

“Bolje je da razgovaramo, osim da jedni o drugima dajemo komentare u medijima”, dodao je.

Kazao je kako se sastajao sa susjedima, ali da je bio u Parizu, Washingtonu, Londonu i drugim mjestima te da je te sastanke koristio kako bi zvaničnike informirao o situaciji na Zapadnom Balkanu. Iduće sedmice se obraća vijeću signurnosti UN.

“Vjerujte oni to pomno prate. Naš zajednički interes je da doprinesemo miru na Zapadnom Balkanu, a posebno u BiH. U ovakvim vremenima dobro razumijem da građani BiH imaju dosta sumnje, jer izabrani ljudi moraju raditi kako bi sve uvjerili u mirnu i zajedničku budućnost koja poštuje prava svih. Međunarodna zajendica i visoki predstavnik to veoma ozbiljno shvataju. Ali, to se ne može desiti bez vas i onih koji imaju odgovornost za svoju zemlju”, rekao je Schmidt.

Istakao je kako “svoju poziciju vidi sa svim nadležnostima o kojima se dogovorila međunardna zajednica”.

“Uvjeravam vas da je međunarodna zajednica angažovana, ali ne bih špekulirao o mogućim špekulacijama. Kako smo došli do ovoga? Broj usvojenih zakona je minimalan. To je negativni trend koji traje od 2010. godine. Svi oni koji pokušavaju da govore neke priče da se ne fokusiraju na stvarne izazove, u krajnjoj liniji neće dobiti podršku. Vi znate bolje od mene koji su to izazovi u ovoj zemlji. Riječ je o mladoj populaciji. Prečesto slušam o diskusijama, i je li bolje ovo ili ono, umjesto da govorimo o tome kako se bliže približiti EU. Državni budžet za 2021. godine još nije usvojen, a privremeno finansiranje je do decembra. Činjenica da budžet nije usvojen još prije jula, govori da moramo raditi na tome”, rekao je visoki predstavnik.

Naveo je kako se “iznenadio da eniteti, a vjerovatno i kanttoni, dobijaju neke iznose koji su fiksni i da ne moraju ispuniti neke zadaće za to”.

“Dolazim iz zemlje koje imaju 16 pokrajina, znam kako je teško postići dogovor, ali molim da postoji potreba da ragovaramo o tome kako doći do pravedne raspodjele. apelovao bi na sve, da to nije pavi način i da se to neće desiti. Mislim da je bolje da novac prati zadatke, a ne novac zadatke. Zastupnici koji nisu prisutni sada ovdje, u julu su odlučili napustiti državne instucije, prigovarajući mom predhodniku. Ne razumijem da ne neko blokira parlament koji je pravo mjesto za razgovore. Moram jasno reći da se to (zakonske odrebe) ne odnosi samo na jedan genocid i zločin i na jedan narod. Ti amandmani služe svim žrtvama. Mislim da je neophodno da žrtve imaju vrijedno sjećanje”, rekao je Schmidt.

Autor: Vijesti.ba