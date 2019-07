Scena kao iz filma: Roditelji bacili bebu i dječaka iz zgrade u plamenu, radnik ih uhvatio

Nevjerovatan snimak spašavanja iz Meksika kruži društvenim mrežama. Kako javlja BBC, Mason Fijero, građevinski radnik, pravi je heroj nakon što je spasio bebu i dječaka iz zgrade u plamenu.

On i kolege izvodili su radove na krovu zgrade kada je vatra buknula.

Cijela porodica bila je na drugom spratu zgrade koju je plamen počeo hvatati. Roditelji su, ne znajući kako da drugačije spase život djeteta, bacili dvomjesečnu djevojčicu kroz prozor, a radnik je uhvatio, prenosi Avaz.ba.

-Bacili su je, uhvatio sam je, vrlo jednostavno. Nakon toga, bacili su još jednog dječaka koji ima možda 2-3 godine, uhvatili smo i njega – kazao je on.

Svi su u stabilnom stanju i prebačeni su u bolnicu.

TO THE RESCUE: These construction workers are being hailed as heroes after they helped save a New Mexico family from a burning building. https://t.co/W7McVTWYvc pic.twitter.com/K4pasPL0OA