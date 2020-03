Savjeti za savršeno lijepu kožu i blistav ten

Ne trebate bogatstvo da biste imali blistav i zdrav ten. Besprijekorna koža, lice bez akni i flekica nisu nedostižan san. Mnoge žene žive u zabludi da moraju potrošiti mnogo novca na skupe preparate, te promijeeniti potpuno svoju rutinu ljepote i njege da bi postigle željeni cilj.



Postoji nekoliko praktičnih i jednostavnih koraka koje preduzimaju osobe sa savršenom kožom. Pripremili smo vam najbolje savjete dermatologa za ten bez nedostataka.



Perite lice svake večeri



Tokom dana, prirodna ulja i znoj se nakupljaju na koži. Izloženost suncu, zagađenjima iz zraka i prljavštini mogu prouzrokovati raznu štetu. Siguran način da kožu sačuvate jeste da svake večeri pravilno operete lice prije odlaska u krevet. Odvojite nekoliko minuta da uklonite svu prljavštinu i obavezno skinite šminku. Dopustite svojoj koži da slobodno diše preko noći. Lepota i zdravlje vaše kože zavise od toga. Ako ne uklonite svu prljavštinu i znoj, posledice mogu biti iritacija i upala kože, kao i pojava akni.



Nakon čišćenja licu je potrebna dnevna ili noćna krema koja je prilagođena vašem tipu kože. Dnevna krema ima ulogu zaštitnog omotača, a noćna će pomoći proces oslobađanja kože od otpadnih tvari.



Zaštitite kožu od sunca



Flekice, bore, linije i stanjena koža, posljedice su izlaganja sunčevoj svjetlosti bez odgovarajuće zaštite. Vrlo je važno da svakodnevno štitite svoju kožu koristeći kreme za sunčanje koje blokiraju i UVB i UVA sjvetlost, pogotovo u ljetnjim mjesecima. Ukoliko je to moguće, ne izlazite van između 10 i 16 sati. Tada su UV zraci su najjači. Kremu za sunčanje možete nadopuniti tonerom ili puderom, kao i sunčanim naočarima. Imajte na umu i to da oštećenja kože mogu nastati i oblačnog dana.



Osigurajte sebi dovoljno sna



Kvalitetan noćni san u trajanju od najmanje 7 sati je ono što se naziva „snom ljepote“. Ništa ne može zamijeniti snagu sna. Pa čak i da vas svako jutro čeka tim osobnih šminkera u kupatilu, teško da ćete izgledati lijepo i svježe ukoliko se niste naspavali. Kad se vašem tijelu uskrati odmor, ono reagira oslobađajući više adrenalina i kortizola. To će rezultirati aknama i drugim kožnim problemima. Da ne spominjemo kako podočnjaci uopće nisu privlačni.



Pronađite način da se oslobodite stresa



Stres je okidač za mnoge bolesti u organizmu i jedan od glavnih razloga za skoro sve nedostatke na vašoj koži. Kada ste izloženi stresu, u vašem tijelu se narušava hormonska ravnoteža. Tijelo proizvodi veću količinu kortizola, što može učiniti kožu masnijom i umanjiti njezinu sposobnost da se odbrani od bakterija koje izazivaju akne.



Takođe, poremećen hormonalni status može dovesti do pada imuniteta, što zauzvrat rezultira pojavom različitih virusnih infekcija, poput herpesa. U tim slučajevima dermatolog vam može propisati neki medicinski preparat kao što je mast za herpes i tako vas osloboditi svrabeža, bola i ružnog čira na usni.



Najbolji način za rješavanje ovih problema je savladavanje tehnika upravljanja stresom. Svakodnevno vježbajte jogu, meditaciju i duboko disanje. Potražite neki hobi koji opušta. Relaksacija vam i te kako može pomoći u borbi protiv akni, psorijaze, rozaceje i raznih drugih kožnih infekcija.



Redovno vježbajte



Ako želite da vaša koža neprestano ima svježi sjaj, moraćete da poradite na fizičkoj aktivnosti. Vježbajte najmanje pola sata pet dana sedmično i napravićete značajan preokret u svom zdravlju, kao i procesu starenja kože. Efekte vježbanja možemo prepoznati u ružičastoj i sjajnoj koži, neposredno nakon treninga. Međutim, prave koristi vidljive su tek narednog dana. Pojačana cirkulacija nosi krv bogatu kiseonikom, ali hranljivim tvarima do svih ćelija vaše kože. To je ono što joj daje zdrav i blistav izgled.



Smanjite unos šećera



Svakodnevno grickanje slatkiša i nezdravih grickalica neće ostaviti traga samo na vašem struku, već i na licu. Hrana sa visokim glikemijskim indeksom izaziva povećanje razine kortizola u krvi. Uz to šećeri se vežu za protein koji odgovoran za elastičnost kože kolagen i oslabljuju ga. Odličan način da to spriječite jeste zdrava ishrana. Stvorite lijepu kožu tako što ćete u svom tanjuru uvijek imati zdrave masti, antikosidante, omega-3 masne kiseline, vitamine i minerale. Posebno pazite na unos vitamina C, te često jedite citrusno voće.



Masna riba, poput lososa, skuše i haringe je bogat izvor omega-3 masnih kiselina. Esencijalni su za hidrataciju kože, a mogu je čak učiniti manje osjetljivom na štetne sunčeve UV zrake.

Ako baš ne možete rješiti navike grickanja, onda grickajte orahe i sjemenke. Orasi su dobar izvor esencijalnih masti, cinka, vitamina E, selena i proteina, a to su sve hranljive materije potrebne vašoj koži da ostane zdrava.



Vitamin E u kombinaciji sa vitaminom C bori se protiv slobodnih radikala, te tako sprečava prevremeno starenje kože. Potražite ove vitamine u mariniranoj salati.



Od slatkiša jedite tamnu čokoladu. Čokolade sa visokim postotkom kakaa su dobre za ten, jer kakao sadrži antioksidanse koji mogu zaštititi vašu kožu od štetnih utjecaja sunca. Antioksidansi su važni još i zato što utiču na hidrataciju, teksturu i debljinu kože, kao i na protok krvi.



Budite nježni prema svojoj koži



Ako lice još uvijek oštrim i grubim trljanjem, možda će biti dobro vrijeme večeras da sa ovom navikom prestanete. Jedan od najvećih skrivenih krivaca za probleme s kožom jeste nedostatak nježnosti i njege.



Korištenje neodgovarajućih proizvoda, oštar i čest piling mogu izazvati upalu, začepljenje pora i crvenilo. Uvijek nježno tretirajte kožu i ograničite piling jednom na tjedan. Isprobajte masku za lice koju ćete napraviti sami od prirodnih sastojaka. Pomiješajte kukuruzno i pšenično brašno sa mlijekom u prahu, dodajte toplu vodu pa jednom sedmično ovom pastom nježno izmasirajte lice. To će biti dovoljno da se riješite starih ćelija i napravite mjesta novim ćelijama kože.