Satlter o Dodikovom povlačenju nadležnosti: Ne dolazi u obzir

Političari u BiH se moraju posvetiti pitanjima reformi, a priče o bilo kakvom povlačenju nadležnosti kojima se svjedoči prethodnih dana i koje potencira član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ne dolaze u obzir, poručio je danas šef delegacije EU u BiH Johann Sattler.

– Nema diskusije o tim pitanjima. Mislim da je krajnje vrijeme da se ponovo vrati za stol i započne razgovore o temama koje su od suštinskog interesa. Za tango je potrebno dvoje, a u ovoj zemlji je više strana i pozivam ih da se vrate i posvete svojim zadacima – poručio je Sattler, piše Avaz.

Šef delegacije EU u BiH je naglasio kako je pred državom izuzetno značajan period koji će obuhvatiti i posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

– Ulazimo u značajnu fazu za državu. Za dva dana imamo posjetu Ursule von der Leyen koja dolazi da otvori most na Svilaju koji je finansiran sredstvima EU. To govori da mi sa svoje strane ulažemo novac i ispunjavamo svoj dio zadaće i zato očekujemo da domaće vlasti urade svoj dio zadaće i razgovaraju o problemima koji tište građane. Niko od građana nije zainteresovan za vještački izazvane blokade koje blokiraju rad institucija. Građani žele razgovore o privredi, oporavku i zdravlju i to je ono što je primarno – naglasio je Sattler.

Autor: Vijesti.ba / Avaz.ba