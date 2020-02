SAŠA POPOVIĆ PORUČIO ŽIRIJU: Koga ste sve puštali, ona je doktor nauka

Sanja Veličković dolazi iz tima Marije Šerifović, a u “Zvezdama Granda” predstavila se pjesmama ,,Šta me sad pitaš šta mi je” od Severine i ,,Bolja sam od nje” Nataše Bekvalac

Glasovi su stigli od Đorđa, Jelene i Viki, i sa 3 glasa ova takmičarka ide u baraž u kojem će imati priliku da se bori za prolazak u treći krug. Đorđe ju je upitao da li se bavila baletom ili plesom, a takmičarka je rekla da je bila plesačica.

-Malo više da se pozabaviš pjevanjem, da bi bilo bolje. I ova tri glasa su previše, što se mene tiče, jer nisi mogla da se sastaviš. Marija će to najbolje reći, jer ona da je sjedila na mom mjestu, mislim da ne bi dala glas – rekla je na početku Snežana Đurišić. Bosancu skoro ništa nije odgovaralo u izvedbama ove takmičarke pa joj je rekao da je bila u falšu i da ništa nije valjalo, a Saša Popović je imao odgovor na to:

-Koga ste sve puštali, ona je doktor nauka.

-Uvijek može bolje, jesi bila niska, ali s obzrom na moju memoriju, pozivam se na svoj hard disk, ova djevojka najljepše izgleda i najljepše je obučena od svih, a to je ono što mi sve vrijeme ovdje govorimo, to je broj jedan, broj dva, dalje su prolazile i one što su pjevale lošije od tebe, uvaži ovo što su ti rekli, idi klopaj, ako ništa super izgledaš, proći ćeš u baražu – poručila joj je mentorka, Marija Šerifović.

