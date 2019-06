Saša Popović odgovorio na Jelenine prozivke, a onda otkrio tajne nove sezone “Zvezda Granda”

Saša Popović napokon je odgovorio Jeleni Karleuši, koja je rekla da će postati direktor “Granda”.



– Nema ona tih para. To se nikad neće desiti. Uostalom, “Grand” je prodat englesko-američkoj kompaniji, tako da nema šanse da ga kupi. Imponira mi kad je neko zainteresiran za našu firmu, znači da nešto vrijedi – priznao je Saša.

Marija Šerifović je najavila da će napustiti žiri kad zatrudni, a Saša je otkrio hoće li.

– Ostat će sigurno u žiriju. Kada bi došla i rekla mi: “Sale, zatrudnjela sam”, naravno da bih je pustio, ali ona i trudna može sjediti u žiriju bez ikakvog problema. Ne sekiram se ja za nju – objasnio je direktor.

Saša Popović se osvrnuo na odnose sa žirijem, prenosi Avaz.ba

– Volim kada me nerviraju. To znači da je dobra emisija i da se dešava neka akcija, a to donosi dobru gledanost. Na burne svađe Viki i Jelene sam već navikao. Moram priznati da me najviše iznenadila Marija, koja se u jednoj emisiji toliko iznervirala zbog ostalih glasova žirija da je u jednom trenutku bacila stolicu. Rekao sam joj poslije emisije da mi ne pravi haos u studiju, a ona će meni: “Kad poludim i kad mi dođe žuta minuta, moram se izduvati” – ispričao je Popović.

Direktor “Granda” je otkrio i to ko će se sljedeće sezone naći u čuvenim stolicama.

– Sljedeće sezone imat ćemo 15 velikih imena koja će biti u prilici biti mentori. Oni će, za razliku od glavnog žirija, moći vidjeti kandidate na sceni. Volio bih da među tim mentorima budu Severina Kojić, Aleksandra Prijović, Jelena Rozga… Vjerujte mi, neko od njih će sigurno doći u “Grand” – saopćio je Saša.

Autor: Avaz.ba