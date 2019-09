SAŠA POPOVIĆ O “ZVEZDAMA GRANDA”: Prvo se tresu od mene, a kasnije glume zvijezde!

Saša Popović ponosno je najavio 14. sezonu muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, koja startuje ove subote.

Pored noviteta koje je pripremio od ove jeseni, direktor grandiozne produkcije dotakao se i brojnih pjevača koji su svoju karijeru napravili zahvaljujući ovom šou-programu. Za neke pulene tvrdi da su se „uzvijezdili“ jer ih ponesu novac i popularnost, ali vrlo brzo se spuste na zemlju kada im posao krene silaznom putanjom.

– Na audiciji i u prvoj emisiji se tresu, drhte, pa pitaju: „Jao, čika Sale, jao, direktore“, a poslije godinu-dvije, kad postanu zvijezde, kažu: „Ej, direktore, možeš li ti meni ovo, ono“. Ima zaista djece koja ostanu kao kad su došla prvi put. Vidi se njihovo vaspitanje, ali mnogo njih koji se promjene, nisu to više ona djeca koja su bila. Osvijeste se kad vide da je karijera počela da ide nizbrdo, onda im se vrati vaspitanje i odnos prema produkciji, pa onda dajte tezgu, reklamu. Pitam ih: „Pa što si bio ovakav“, a oni meni: „Pa desi se“ – rekao je Saša u jutarnjem programu na Prvoj TV i objasnio kako će izgledati nova koncepcija „Zvezda Granda“.

– Svi članovi standardnog žirija su tu, a u svakoj emisiji imaćemo gostujućeg člana, to jest potencijalnog mentora, koji će moći da bira jednog kandidata. On sjedi pored mene i, za razliku od žirija, vidi i čuje kandidate, dok je žiri u prvom krugu i dalje u kapsuli. Evo, u subotu je prvi gost mentor Alen Ademović i vidjećemo da li će se on snaći, da li će nekog izabrati i kako će ga pripremati za drugi krug – najavio je Popović.

