Šarović: Treći entitet nije u interesu RS-a

Nikakvog dogovora sa sarajevskom trojkom nema, kaže Mirko Šarović predsjednik SDS-a za Mrežu i odgovara: ko sprema sahranu RS-a, kako Dodik pričom o mirnom razdruživanju otvara Pandorina kutiju, da li podržava stvaranje trećeg entiteta, kakve se sankcije mogu očekivati od visokog predstavnika jer NSRS nije oduzela povelje koje je dodijelila ratnim zločincima?

Kaže da je sahrana Republike Srpske počela izjavom predsjednika SNSD-a koji je rekao da, ukoliko opozicija pobijedi na Opštim izborima naredne godine, će to praktično značiti nestanak RS-a.

“U suštini, Republika Srpska nije bila nikada slabija i smatramo da goreg načina upravljanja i stanja u zemlji, prije svega u RS-u, nije bilo i da je za to odgovorna vlast na čelu sa Dodikom.”

Smatra da Dodik unazad nekoliko godina ima hazarderski odnos, adventuristički, sa različitim incijativama koje nemaju za cilj da mijenjaju stanje u BiH.

“Posljednjih dana je imao tih par inicijativa koje su, po nama, hazarderske, vrlo opasne Republiku Srpsku, igranje sa sudbinom zemlje, ne samo RS-a, jer se to ne tiče samo RS-a. Mi smo vrlo jasno – gospodine, ti zauzimaš tu poziciju, ali naše je pravo da kažemo da se sa tim ne slažemo i da nas vodiš u neizvjesnostkoju mi ne želimo. A neizvjesnost jeste ukoliko imate namjeru da otvorite neka pitanja koja u suštini znače raspakiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Možda ti misliš da je to u redu, naše je da javnosti kažemo da to nije u redu i da ne može donijeti ništa dobor. Uostalom, nisi persona, osoba, nemaš taj kapacitet, kredibilitet da sam poneseš neka tako krupna pitanja. Nemaš ni međunarodnu podršku, nemaš ni prijatelja i smatramo da je to tvoje jednostavno igranje sa sudbinom Republike Srpske.”

Navodi da je i priča o razdruživanju neposredni povod i da je Dodik lansirao i tu priču.

“Inače kad on nešto lansira mora to da kaže da izgleda bombastično da bi se zaokupila javnost oko toga. Da bi kasnije reterirao i rekao razgovor o budućnosti BiH. Vjerovatno je dobio neke packe, neke kritike. Od koga, on to zna. Razgovor o mirnoj budućnosti ljepše izgleda nego kada kažete razgovaramo o mirnom razdruživanju. I sam zna da je to nešto što u suštini, bar kada je u pitanju BiH, nije realno, ne postoji i samo služi za neke njegove svrhe. Tako da on u zadnje vrijeme ne pominje termin mirno razdruživanje, on je služio da se podgrije vatra, da se stvori tenzija, a onda je krenuo sa ovom pričom u kojoj on, navodno, poziva i nas, druge političke opcije da mu se pridružimo, a on će biti predvodnik, vođa tog jednog razgovora o mirnom razdruživanju, odnosno budućnosti BiH, a traži partnere u FBiH da o tome razgovara.”

Šarović kaže da bi Dodiku osnovni sagovornici trebali da budu partneri iz Federacije.

“Ne znam šta će mu oni odgovoriti. Da budem iskren, to je pitanje za njih. Mi smo kao stranka, kao SDS, ali i druge opozicione stranke rekli ne. To da te mi slijedimo u toj priči, suludoj varijanti otvaranja jedne nevjerovatno složene kutije. To je sljepilo. Ishod će biti fijasko.”

Dodik treba da se svađa u Sarajevu, a ne u Banjoj Luci

O Narodnoj skupštini RS-a kaže: “Podloga za ove inicijative koje podnosi Dodik leži u jednom dijelu prenesenih nadležnosti koje su se desile u posljednjih 20-ak godina sa Republike Srpske na državni nivo. To je sad alarm da se pokrenu neke inicijative da se ili mirno razdružimo ili da se sve ovo vrati RS-u, zaboravljajući da je glavni krivac i saučesnik i onaj ko je pristao na prenos tih ovlaštenja, upravo Dodik, SNSD i ljudi koji su tada predstavljali BiH. Čak i da je on u pravu da nadležnosti mogu da se vrate. Ja bih rekao da one nisu trebale da budu prenesene, ali jesu. Prenesene su rukama i glasovima poslanika SNSD-a. Vratiti to je Sizifov posao i moraju svi da se slože oko toga. Rekao bih da Narodna skupština nije pravo mjesto za ovo što se dešava. Ali on je član Predsjedništva BiH, bori se sa Džaferovićem, sa Komšićem. Ja mislim da je to pravi teren za takvo nešto. Ali on želi pozornicu na kojoj može da dominira i da zloupotrebljava tu pozornicu.”

Na pitanje kakve se sankcije mogu očekivati od visokog predstavnika jer NSRS nije oduzela povelje koje je dodijelila ratnim zločincima, Šarović odgovara: “Dodik je rekao pa dobro, ako im visoki predstavnik sada to oduzme, on će im to oduzeti, pa ćemo mi to vratiti poslije za godinu dana kad ode Valentin pa dođe neki drugi. Ja mislim da je to ponižavajuće za bilo koga. Kada si bio toliko hrabar treba da izdržiš taj pritisak. Znao si da će se suočiti sa određenim pitanjima, ali isto si bio hrabar nekada. Ok, ali budi i sada hrabar, nemoj da tražiš da se zaštitiš od NSRS-a koji te odluke nije ni donio. Izvoli, sada ti se isprsi i reci to što je donio Valentin Inzko mene ne interesuje, ja ostajem kod toga. Vidjećemo kakva će Inzkova reakcija biti.”

Ističe da se opozicija u RS-u okupila oko nekog zajedničkog cilja.

“Mi smo posebne stranke, imamo svoje politike koje nikada nisu identične, ali ima dosta tih zajedničkih ciljeva. Jedan od njih je da trebamo da okupimo sve snage kako bi srušili ovu vlast za koju mi mislimo da je najgora moguća i koja RS-u ne može dati ništa dobro, ali i da su najgori reprezenti BiH u dijelu gdje participiraju u vlasti, prije svega u Savjetu ministara BiH. Takvi se do sada nisu pojavili i to do sada nije nikad viđeno. Nažalost, i oni koji imaju određene rezultate oni se ne vide u moru užasno loših rezultata i djelovanja Savjeta ministara BiH. Osjeti se to i u radi Parlamentarne skupštine BiH. Tako da jesmo, zajedno smo i vjerovatno ćemo izaći sa zajedničkim kandidatima.”

Protivimo se trećem entitetu

Kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona kaže da su šane pola-pola da se on donese.

“Mislim da, ukoliko se krene sa opcijom da se mijenjaju neke odredbe Ustava, šanse za promjenu Izbornog zakona su vrlo male. Ukoliko se misli da se kroz ove izmjene riješe neka krupna i velika pitanja, šanse su takođe male. Ukoliko se krene nekim možda srednjim putem i riješe pitanja samo izmjena i dopuna u stvarima koje će da poboljšaju postojeći zakon, šanse rastu. Ja preferiram taj put. Da se okupimo oko nečega što svi pričamo, ali kad dođe da se glasa o tome onda svi povuku ručnu i odustanu od toga zato što nisu riješena neka krupna pitanja. Sve je stvar toga šta žele neki od lidera stranaka.”

Kategorično kaže da je protiv trećeg entiteta, ma ko ga predlagao.

“To nije interes Republike Srpske. Zašto bi mi od gotovog pravili veresiju. Ako pravimo treći, četvrti, peti entitet, mi raspakujemo Dejton. Mislim da ne trebamo to da radimo, da se ne igramo i da nam to nije interes. Fer je da kažem ne. Ja mislim da to ne možemo da podržimo.”

Za kraj kaže i da ne prave bilo kakve koalicije i da nikada nisu o tome razgovarali sa bilo kim.

Autor: Federalna.ba