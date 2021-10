Šarović: Treba smijeniti cijelo Vijeće ministara BiH, narodu bi laknulo

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović rekao je danas u svome obraćanju da bi bilo najbolje ukoliko bi se glasalo za smjenu cijelog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, komentarišući današnju sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj se trebala razmatrati i smjena ministra odbrane BiH Sifeta Podžića, prenosi N1.

“Javnost bi podržala smjenu cijelog Vijeća ministara i bilo bi to olakšanje za sve nas kako bi konačno sa scene skinuli najgori saziv Vijeća ministara u istoriji. Ukoliko se to desi, mi ćemo uvijek ući u salu i to izglasati. SDS, PDP i DNS neće učestvovati danas. Mi smatramo da je principijelna samo smjena Tegeltije i svih ostalih ministara i to je nešto što će nas ponukati da uđemo u ovu salu“, rekao je Šarović u zgradi Parlamenta BiH.

Dodao je da podržava smjenu i Podžića i Zorana Tegeltije i svih deset ministara.

“Ovaj saziv što prije ode, ovom narodu će laknuti. To je moj stav po tom pitanju“, naglasio je.

O izjavi predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH Denisa Zvizdića koji je rekao da će visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt imati priliku u četvrtak, 28. oktobra, da se obrati parlamentarcima, Šarović je istakao kako on i njegova partija nemaju poziv po tom pitanju, te da ne zna ni koji su zaključci kolegija.

“Naš stav nije se promijenio po tom pitanju. Schmidt ima problem i prilikom obraćanja na Vijeću sigurnosti zbog nesaglasnosti. Nalaze se načini kako može da se obrati. Za one koji nisu potvrđeni, postoje varijante kako to može da učini sa posebnim pitanjem prema generalnom sekretaru. Ne znam šta će kolegij po tom pitanju da uradi. Opredijelit ćemo se pred samu sjednicu“, rekao je Šarović.

Dodao je i da smatra da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nepotrebno glasao i da je time prekršio zaključke NSRS. Dodao je da postoje izuzeci kada zaključci dozvoljavaju da se i de na sjednice institucija BiH, odnosno kada se radi o posebnom interesu, ili kada bi šteta neglasanjem bila veća od glasanja.

Autor: Fokus.ba / N1