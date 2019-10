Šarović o formiranju vlasti: Sve opcije su u igri

Lider Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović nije danas želio posebno komentirati izjavu specijalnog izaslanika State Departmenta za zapadni Balkan Matthewa Palmera da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik glavni kočničar …

…formiranja novog postizbornog saziva Vijeća ministara BiH i upućivanja Godišnjeg nacionalnog plana (ANP).

Šarovićevo je mišljenje da su krivci za neformiranje postizborne vlasti stranke koje su osvojile povjerenje birača, ali su se, po njegovim riječima, pokazale nesposobnim za formiranje Vijeća ministara.

U tom je kontekstu naveo ne samo Savez nezavisnih socijaldemokrata već i Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH i Stranku demokratske akcije.

– Nemam komentar. Stranka koju ja predvodim zalaže se za formiranje vlasti na nivou BiH. Mi nikad nismo bili ni prepreka za tako nešto. Sa svoje strane, prihvatamo tu ulogu u formiranju Vijeća ministara u BiH na način da se ne postavljaju dugo takvi preduslovi od bilo koje stranke – riječi su lidera SDS-a.

Na pitanje može li se desiti da nova vlast ne bude formirana ni do narednih općih izbora u državi, on odgovara da su sve opcije moguće budući da već 13. mjesec od prethodnih izbora nije formirano novo Vijeće ministara BiH.

– Sve opcije su igri: i to da eventualno neko drugi bude dio šireg partnerstva, ali i mogućnost da čekamo formiranje narednih mjeseci, pa i do lokalnih ili do nekih drugih izbora. Ništa nije nemoguće – odgovorio je Šarović.

Sadašnja orijenatacija njegove stranke, dodao je, usmjerena je ka deblokadi rada Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i SDS tu vidi veći interes kako Parlament ne bi bio zloupotrebljavan u smislu pritisaka za formiranje Vijeća ministara.

– To su različiti procesi. Parlamentarna skupština BiH je posebna, nezavisna institucija, ali se od određenih snaga u BiH svjesno koristi i zloupotrebljava da se ključni projekti, a ima ih mnogo, posebno finansijski, vrijedni više od dvije milijarde KM, ne mogu implementirati i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Smatramo da je legitimno da pokušamo obezbijediti 22 poslanika kako bi Predstavnički dom mogao da radi. Da li ćemo uspjeti, vidjećemo, ali inicijativa postoji i ne zavisi samo od SDS-a već i od drugih partnera, za deblokadu Parlamentarne skupštine – kazao je Šarović.

Specijalni izaslanik State Departmenta Matthew Palmer, tokom saslušanja u Washingtonu o stanju na zapadnom Balkanu na sjednici Pododbora za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju u američkom Senatu, označio je Milorada Dodika kao glavnog kočničara napora da se u Bosni i Hercegovini uspostavi nova vlast i nastavi provedba reformi.

– Sada radimo na kompromisu i uspostavi Vijeća ministara BiH. Pokušavamo izvršiti pritisak i da se pošalje (u sjedište NATO-a) Godišnji nacionalni plan reformi (ANP), no glavna zapreka tome je Milorad Dodik koji blokira sve što bi dovelo do napretka. Pri tome moram istaknuti da ANP nije članstvo u NATO-u nego je dio procesa reformi. Dodik je više zabrinut za svoju poziciju u Republici Srpskoj nego što je zabrinut za poziciju u BiH – kazao je Palmer pred američkim senatorima.

Autor: Fena