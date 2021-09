Šarović: Dodikovo najgore izdanje politike proizvodnje neprijatelja

Povodom izjava Milorada Dodika da opozicioni lideri sarađuju sa zapadnim obavještajnim strukturama, Mirko Šarović predsednik SDS, kaže da kada tako visoko pozicionirana ličnosti kakva je Milorad Dodik i član Predsjednišva BiH iz Republike Srpske izjavi da “do njega stižu informacije, ali ne zna da li je to tačno, da opozicija sarađuje sa obavještajnim strukturama koje dolaze sa Zapada”, tu se jasno vidi da se radi o užasnoj promociji poslednjeg najgoreg izdanja politike proizvodnje neprijatelja.

– Ovakve poruke imaju za cilj targetiranje opozicije u Srpskoj i njenih ključnih lidera kao jedne svojevrsne mete za odstrel. Šta drugo da se zaključi iz njegovih izjava, koje su jedne od najgorih koje sam do sada čuo u političkom životu – ističe Šarović.

On kaže da je tako nekada radio i Milošević i poručuje da se ovim služe svi nedemokratski i koprumpirani režimi koji su došli do svog kraja, odnosno do tačke da im ostalo samo da brane sebe.

– Znači, opake i opasne insinuacije od strane Dodika imaju za cilj da dodatno truju političku i svaku drugu atmosferu u Republici Srpskoj i skrenu pažnju sa bolesnog i mračnog stanja demokratije i napretka u Srpskoj, a do kojeg nas je i dovela njegova oprobana “reprezentacija” – poručio je Šarović.

Autor: Avaz.ba