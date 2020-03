Sanja Vulić: Za mene Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog (VIDEO)

Na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tokom rasprave o stanju u pravosuđu BiH i radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, zastupnik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić požalio se da hapšenje Milorada Dodika nije na dnevnom redu današnje sjednice.

– Nemojte da sjednica bude cipelarenje ili vojni poklič na Tužilaštvo, nego da objektivno raspravljamo o onome što je problem – izjavio je Stevandić, dodavši da zahtjevi zastupnika za hapšenje imaju samo u Sjevernoj Koreji.

Reagirao je Zukan Helez, osvrnuvši se na Stevandićev istup.

– Ovaj gospodin, što ga Dodik hrani truhlim bananama, da mu kažem da je davno prošlo vrijeme da se ne smije pričati. Vi, ako morate podnijeti izvještaj kako ste nekome dozvolili da neko kaže da vašeg predsjednika uhapsi, to mene ne zanima. To što ste se vi malo okupili, pa hvalite jedni druge, ja to razumijem, ali nemojte nas to tjerati – izjavio je Helez.

U odbranu stranačkog šefa je ponovo stala zastupnica SNSD-a Sanja Vulić, upozorivši da će na svaku prozivku na račun zvaničnika SNSD-a reagirati “onako kako ne dolikuje ženi i dami”.

– Za mene Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog – izjavila je Vulić.

Autor: Avaz.ba