Samsung najavio izlazak Galaxy S21 serije koja zvanično stiže 14. januara

Prvo veliko ovogodišnje predstavljanje novih smartphonea održat će Samsung i to za manje od dvije sedmice, što je korejska kompanija potvrdila u video pozivnici objavljenoj na YouTubeu.

U videozapisu može se uočiti kućište kamere nadolazeće Galaxy S21 serije, baš kako su pokazali i procureni renderi, a samo predstavljanje na rasporedu je 14. januara.

Očekuje se da će Samsung predstaviti tri nova top modela – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra. Uređaje bi trebao pokretati novi Exynos 2100 procesor, odnosno Snapdragon 888, zavisno od tržišta. Dijagonale ekrana trebale bi biti od 6,2 inča za obični S21, do 6,8 inča za Ultru, uz osvježavanje od 120Hz. Za Ultra model špekuliše se da bi mogao imati i S Pen, koji je do sada bio rezervisan za Galaxy Note seriju.

Tačne specifikacije, dostupnost i cijena bit će poznati 14. januara 2021. kada uređaji budu predstavljeni.

