Salah zaprijetio da će napustiti Liverpul ako na Enfild stigne sjajni Izraelac

Izraelski “Jerusalem Post” objavio je vijest da je najveća zvijezda Liverpula Muhamed Salah poslao ozbiljnu prijetnju čelnicima kluba da će napustiti Enfield ako “Redsi” dovedu reprezentativca Izraela Munasa Dabura (Moanes Dabour), napadača austrijskog Salzburga.

Egipat ima osjetljive odnose s Izraelom, u prošlosti su ratovali, a zbog političko-vjerskih razloga Salah ne želi dijeliti svlačionicu s jednim izraelskim nogometašem.

Liverpul traži adekvatnu zamjenu za Firmina i skaut “Redsa” u posljednje vrijeme često je bio u Salzburgu, gdje se na licu mjesta uvjerio koliko je Dabur dobar igrač. Izraelac igra odlično, a u 30 utakmica ove sezone zabio je 20 golova.

Uprava kluba, fascinirana onim što je vidjela, odlučila je ući u pregovore sa Salzburgom. Transfer je navodno bio skoro pa dogovoren, no kad je egipatski nogometaš za to čuo, jasno je kazao – Ili ja, ili on.

Autor: Index.hr