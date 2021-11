SAD i Britanija: Dodikove najave prijetnja Dejtonu, podrška Schmidtu

Ambasadorica SAD u UN Linda Thomas-Greenfield rekla je da je ova zemlja zadovoljna produženjem misije EUFOR-a u BiH i izvještajem kojeg je podnio Christian Schmidt.

Ona je navela da je izvještaj ključni da međunarodna zajednica bude informisana i da se BiH trenutno suočava sa ključnim raskršćem u poslijeratnoj istoriji.



– Opasna retorika mora prestati. Milorad Dodik je pozvao entitet RS da se povuče iz Oružanih snaga i pravosudnih institucija na državnom nivou. I sve češće govori da RS može da se povuče iz BiH u potpunosti. SAD se slažu sa visokim predstavnikom: Ovo je opasan put za BiH i širu regiju Balkana, rekla je ona i dodala:



– Naročito smo zabrinuti najavama Dodika da se izradi novi ustav za RS, to je prijetnja Mirovnom sporazumu.



Ona je rekla da je od potpisivanja Dejtona suverenitet i teritorijalni integritet uvijek bio vrlo važan.



– Pozivamo na smirenost i deeskalaciju tenzija. To znači da Predsjedništvo mora da se sastaje na redovnoj osnovi, institucije moraju da rade. Vlada FBiH mora da se formira. Moramo da zaštitimo OHR. Gospodin Schmidt ima našu podršku kao autoritet zadužen za provođenje Dejtona. To će i dalje biti tako dok se ne ispuni agenda 5+2.



Ona je dodala i da je državi potrebna ustavna reforma kao i da mora da se bori protiv korupcije kako bi išla naprijed ka EU.



Predstavnica Velike Britanije rekla je da se ova zemlja pridružuje drugim članovima koji su prihvatili usvajanje Rezolucije o produženju mandata EUFOR Althea u BiH za narednih 12 mjeseci.



– Kao što je visoki predstavnik naveo u svom izvještaju, turbulentna okolina u BiH potcrtava vitalnu ulogu EUFOR Altheae u čuvanju mira i sigurnosti i omogućava visokom predstavniku da implementira svoj mandat. Iako gospodin Christian Schmidt nije s nama večeras, želimo mu se zahvaliti na iskrenom i detaljnom izvještaju koji je podnio, a koji su dobili članovi Vijeća. Želimo da ga vidimo na narednim sastancima – kazala je predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva pri UN u New Yorku tokom svog večerašnjeg obraćanja na sjednici Vijeća sigurnosti, na čijem je dnevnom redu situacija u BiH.



Schmidtov izvještaj ocijenila je zabrinjavajućim.



– Primijetili smo da se BiH suočava sa najvećom egzistencijalnom prijetnjom u postratnom periodu i da postoje prilike za dubljim podjelama. Posebno smo duboko zabrinuti zbog retorike podjela koje se čuju u nekim dijelovima BiH, a posebno predstavnika entiteta RS – kazala je ona.



Podsjeća da je do eskalacije situacije došlo nakon 27. jula, kada su usvojeni amandmani na Krivični zakon BiH, vezano za slavljenje raznih zločinaca i negiranje genocida.



– Kao što visoki predstavnik ističe, došlo je do napora na uspostavljanju vojske RS, povlačenja iz institucija sa ciljem povlačenja RS-a iz ustavnog poretka. Ovim bi se srušilo 26 godina rada na miru i napretku.



Zbog ovoga se slažemo s ocjenom visokog predstavnika da su ovi postupci jednaki secesiji iz BiH, a to ugrožava ne samo mir i stabilnost ove zemlje i regije, već i samog mirovnog sporazuma – ističe britanska predstavnica.



U svjetlu političke situacije u BiH, kako je navela, ključno je da Vijeće sigurnosti jasno stavi do znanja da podržava punu implementaciju Daytonskog sporazuma, uz vojnu ulogu EUFOR-a, što podrazumijeva i civilnu ulogu visokog predstavnika.



– Želimo se pridružiti drugima u pružanju podrške gospodinu Schmidtu i njegovih izvršnih odluka ukoliko bude potrebno. Odbacujemo sve napore da se prerano zatvori njegov ured. To nije u interesu naroda BiH, ali podriva regionalnu sigurnost i cilj BiH, odnosno njene euroatlantske integracije – poručila je britanska predstavnica pri UN-u.



Potcrtavši važnost zadovoljenja agende 5+2, apelovala je na vlasti u BiH da se vrate na napredak, da omoguće Schmidtu da oživi ovaj proces.



– Također, molimo entitete i sve građane BiH da iskoriste duh pozitivnih promjena koje su navedeni u izvještaju gospodina Schmidta – istakla je.



Naglašava da je Ujedinjeno Kraljevstvo posvećeno miru, stabilnosti, demokratiji, napretku, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH.



– Stojimo s narodom BiH i njihovim nadama za mirnu i svijetlu budućnost – zaključila je.

