Sabor odbio prijedlog da se Komšić proglasi personom non grata

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić, inače porijeklom iz Hercegovine, obilježio je jučeršnju raspravu u Hrvatskom saboru radikalnim zahtjevima da se legalno izabrani član Predsjedsjedništva BiH Željko Komšić u Hrvatskoj proglasi personom non grata…

…te da Hrvatska blokira dobivanje statusa kandidata BiH dok se ne promijeni Izborni zakon.

Govoreći o Deklaraciji i položaju Hrvata u BiH, Raspudić je kazao da je “pogrešan već sam ton Deklaracije”.

“Kao da se ispričavamo što govorimo o obespravljenosti i preglasavanju Hrvata u BiH”, rekao je saborski zastupnik Mosta te naveo razloge zbog kojih su Hrvati u BiH izrazito važni za Hrvatsku.

“Brinemo se za Hrvate u BiH, jer je to naš narod; drugo, jer je njihov opstanak vitalni interes RH, geostrateški, sigurnosni, ekonomski, demografski…”

Kao treću stavku naveo je da je u interesu Republike Hrvatske da se u njenom susjedstvu poštuju ljudska i nacionalna prava, a Hrvatska je i sukreator i potpisnik i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, kazao je Raspudić koji je, očito, pobrkao pojmove ”potpisnik” i “garant”..

”Dayton je drastično prekršen i izmijenjen nametnutim promjenama Izbornog zakona na štetu Hrvata. Ništa od toga što su nametali visoki predstavnici, nije prošlo parlamentarnu proceduru”, istaknuo je Raspudić.

“Ovaj pomalo kukavni oprez pokazuje temeljni problem, a to je mlakost i nedostatak konkretne vanjskopolitičke potpore i razgovora, ali i pritisaka ako treba i pregovora sa partnerima iz EU i Sjedinjenim Državama”, kazao je Raspudić ustvrdivši da ulazak BiH u EU neće riješiti ništa.

Stoga je Raspudić predložio dva radikalna rješenja, za koja očito smatra da bi riješila problem.

“Željko Komšić je u Hrvatskoj trebao biti proglašen personom non grata već drugi put kada je izabran. Eto, ako se već prvi put mislilo da će ipak većinski Hrvati glasati za njega. Hrvatska treba jasno staviti do znanja ne samo da neće podržati europski put BiH nego da će blokirati dobivanje statusa kandidata BiH dok se ne promijeni Izborni zakon. Ako Bugarska može blokirati Makedoniju, a većina zemalja to smatra neopravdanim razlozima, Hrvatska radi vrlo opravdanih razloga može to učiniti s Bosnom i Hercegovinom”, istaknuo je Raspudić.

Raspudićev zahtjev dobio je veliki medijski publicitet, ali je najveći dio medija prešutio činjenicu da prijedlog nije dobio većinsku podršku saborskih zastupnika. Šta više, o Raspudićevom zahtjevu nije se uopće ni raspravljalo, a ni glasalo – odbačen je kao neozbiljan!

Autor: Slobodna-bosna.ba