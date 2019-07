Sa BMW-om uletio u baštu kafića, kosio pješake, umalo ubio cijelu porodicu pa pobjegao, a dobio samo godinu kućnog pritvora

Porodica Maksimović, koja je teško povrijeđena kada je u baštu kafića uletio automobil, nije zadovoljna sudskim epilogom nesreće.

-Kazna vozaču BMW koji nas umalo nije ubio preblaga je. Sramotno je što u kućnom zatvoru neće imati čak ni nanogicu. Ne želim mu ništa loše, a kamoli da truhne u zatvoru, samo smatram da društvena odgovornost mora postojati za svakog ko na ovaj način ugrozi život čitave porodice. Sigurna sam da poslije ovakve kazne neće razmisliti i reći sebi da je pogriješio. Razočarana sam, jer tek kada ovako nešto doživite, shvatite koliko zakoni imaju rupa.

Ovim riječima je Beograđanka Slađana Maksimović prokomentarisala kaznu koja je izrečena gastarbajteru iz Francuske Dejanu Markoviću (29), koji je prije mjesec dana svojim BMW-om izazvao nesreću u Ulici Strahinjića bana i teško povrijedio nju, njenog supruga Stefana i njihovu dvoipogodišnju kćerku.

Marković je, podsjetimo, udario u tri automobila na raskrsnici ulica Kneginje Ljubice i Strahinjića bana, od kojih je jedan uletio u baštu kafića i pokosio troje Maksimovića koji su sjedjeli za stolom, prenosi Hayat.

Nakon nesreće je pobjegao, a uhapšen je sutradan na granici sa Rumunijom pri pokušaju bjekstva iz zemlje.

Kako Kurir saznaje, on je nedavno sklopio sporazum s tužilaštvom o priznanju krivice, kojim je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, kao i na oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci.

On će za šest mjeseci ponovo biti vozač, a sumnjam da će ga kućni zatvor natjerati da nikada više ne bude bahat za volanom. Do danas nas nije pozvao da pita kako smo, da nam kaže da mu je žao. Ni on, niti bilo ko njegov – kazala je Makismovićeva.

Ona se i dalje živo sjeća svih detalja kobnog popodneva kada je sa porodicom otišla na ručak.

-Sjećam se svoje nemoći dok sam ležala pod kolima i slušala vrištanje svoje kćerke, kojoj nisam mogla da pomognem. Najteže mi je bilo prva tri dana u bolnici jer nisam mogla da je vidim. Ubjeđivali su me da je dobro, ali sam se smirila tek kad sam se uvjerila da nije teško povrijeđena. I ona se svega sjeća, i dalje je preplašena zbog svega, ali se svi troje trudimo da sve to prevaziđemo – kaže Maksimovićeva.

