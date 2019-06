Sa 53 godine izgleda kao curica: “Pametne žene znaju da ljepota počinje sa sirćetom”

Elizabet Harli je dokaz da žena može izgledati savršeno u starijim godinama, uz malo truda.

Njoj godine ne mogu ništa jer ona ima svog saveznika u borbi protiv starenja. Holivudska lepotica Elizabet Harli ima 53 godine koje ne može da dokaže svojim izgledom, jer uprkos godinama i dalje je prepoznatljiva po uskim haljinama i savršenoj figuri.

Ona je dokaz da kada se nešto želi to se i može, pa čak i kad je borba protiv starenja u pitanju. Kod holivudskih lepotica uvek pomišljamo odmah da se one protiv bora bore laserima i plastičnim operacijama. Retko kada nam pada na pamet da se one protiv vremena bore prirodomRešenje koje ova lepotica koristi godinama leži u jednoj klučnoj namirnici koju sasvim sigurnmo i vi imate u kuhinji, samo ste lenji da ga iskoristite. Nije poenta u tome da počnemo da se borimo protiv starenja kada smo već stari, jer onda nam jedino laseri i operacije i preostaju.

Poenta je u tome da u borbu za mladoliki izgled i dobro zdravlje krenete na vreme. Naravno da se ne treba stideti bora, sedih vlasi i celulita, ali ako želimo što duže Najefikasnije rešenje za to prema Elizabet Harli je jabukovo sirće. Poznato je da ono ubrzava metabolizam pa se kalorije brže troše. Svako drugo jutro popijem čašu tople vode s malo jabukovog sirćeta i zbog toga imam bolju probavi i sjajnu kožu, rekla je glumica za The Cut. Ona je dodala da ne može da ga pije svakog jutra jer ima specifičan ukus, ali da ga svakako preporučuje.da odložimo znakove starenja onda trebamo ranije da počnemo da radimo na tome i to još u dvadesetim godinama, prenosi Pult24.info.