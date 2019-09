Ruski ambasador poručio Dodiku: Budi smiren!

Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Rusija sa velikom brigom posmatra deklaraciju SDA koja predviđa “republiku BiH” i jednog predsjednika, te predstavlja plan da se stvori kriza, ali da je …



… najvažnije da srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ostane uzdržan u ovoj situaciji.

– Najvažnije je u ovoj situaciji da Dodik ostane suzdržan, on je samo govorio o nekim mogućim koracima Republike Srpske, jer se njegov cilj zna, a to je očuvanje mira i da sve u vezi sa Srpskom ostane u okvirima Dejtonskog sporazuma i to je njegova obaveza kao člana Predsjedništva BiH – rekao je Bocan-Harčenko, koji je svojevremeno bio ambasador Rusije i u BiH.

On je za TV Pink istakao da sa velikom brigom posmatra deklaraciju SDA, kao i Rusija, te ocijenio da taj dokument predstavlja više koraka unazad, da nema veze sa Dejtonskim sporazumom, nego predstavlja nepoštovanje obaveza koje Dejton propisuje, dok je reagovanje međunarodne zajednice “blago”.

– Plan je da stvore krizu, i da onda neko u ime međunarodne zajednice istupi i ponudi nešto i kaže da je njihova ponuda dosta fleksibilnija i kompromisna. A takvo rješenje bilo bi suštinski isto kao i sama deklaracija, iako bi možda imalo ‘blaži jezik’ – rekao je Bocan-Harčenko.

On je podsjetio da je 2011. godine kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio referendum i tražio pomoć od njega, visoki predstavnik Valentin Incko rekao da će učiniti sve da ne dođe do referenduma.

Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Bocan-Harčenko je upozorio da razgovori koji se danas vode na Kosovu nisu razgovori u pravom smislu te riječi.

– Vama je postavljen izbor, imate alternative, jedna je kompromis, a druga je, ako nema kompromisa, nezavisnost – rekao je Bocan-Harčenko i upozorio da to nije razgovor kakav bi trebalo da se vodi

Govoreći o terminu koji se sve češće pominje – “mekana moć Rusije na Balkanu”, Bocan-Harčenko je objasnio da rješavanje međunarodnih problema ne može da da rezultate preko noći.

– Imao sam mogućnost da pratim razvoj događaja na ovim prostorima, i zaključak pravim na osnovu onoga što vidim, a ne na osnovu onoga što piše. Primijetio sam da su zemlje regiona sigurnije i vidi se da se ljudi osjećaju sigurnije – dodoa je Bocan-Harčenko.

On je rekao da Rusija bolje uočava ovo, jer je i ona sama prošla kroz iste ove probleme.

Bocan-Harčenko je ocijenio da je za bolju i sugurniju situaciju u Srbiji zaslužno rukovodstvo zemlje.

– Danas je povoljnija situacija u Rusiji, ali i u Srbiji koja je zemlja u razvoju. Naravno to je stvorilo dodatne mogućnosto za dodatni razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Rusije – dodao je on.

On je rekao da, pored razvijene ekonomske saradnje, Rusija želi da za dva do tri puta poveća i kulturnu saradnju, kao i saradnju na svim nivoima sa Srbijom, kao i da će to toga doći.

– Mi idemo korak po korak prema ciljevima koje su odredili naši predsjednici, ali najvažniji je kvalitet i sadržaj naših odnosa. Povjerljivih kontakata između predsjednika dvije države nikada nije bilo kao sada, što govori o kvlaitetu odnosa Srbije i Rusije – zaključio je Bocan-Harčenko.

Autor: Srpskainfo