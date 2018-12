Ronaldo: U ovom timu Rome nema niko s kim bih mogao razmijeniti dres

U derbiju 17. kola Serije A, Juventus će u subotu od 20.30 sati dočekati Romu.

Prva zvijezda “Stare dame” prisjetila se kako je svojevremeno u dresu Mančester junajteda rešetao mrežu “Vučice”. To je bila utakmica četvrtfinala Lige prvaka u sezoni 2006/07 kada je su “Crveni đavoli” na Old Trafordu slavili s visokih 7:1, nakon poraza u prvoj utakmici u Rimu od 2:1.

Također, Portugalac je uoči ovog velikog derbija rekao da u ovom timu Rome nema s kim razmjeniti dres nakon utakmice.

-Vodili smo 6:0 kada me je jedan igrač Rome molio da prestanem da driblam. Neki su prijetili da će me povrijediti. Bio je to jači sastav Rome, a u ovom timu nema nikog sa kim bih mogao da razmijenim dres na kraju meča – rekao je Ronaldo.

Sigurno je da se ova izjava Portugalca neće svidjeti Džeki i društvu.

Autor : Avaz