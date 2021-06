Ronaldo sklonio boce Coca-Cole sa stola: Pijte vodu (VIDEO)

AKtuelni europski prvak Portugal u utorak otvara Europsko prvenstvo. Prvi protivnik mu je Mađarska koja će Cristiana Ronalda i Portugal dočekati na prepunoj Puškaš Areni u Budimpešti.

Mađarska je jedina od svih organizatora ovoga Eura dozvolila puni kapacitet stadiona pa će na toj utakmici biti prisutno od 60 do 65 tisuća ljudi.

Uoči utakmice Cristiano Ronaldo imao je presicu na kojoj je odmah napravio mali show. Portugalski kapetan sjeo je na svoje mjesto, a ispred sebe vidio dvije boce Coca-Cole, službenog sponzora natjecanja, piše Index.hr.

Ronaldu je to zasmetalo pa je Coca-Colu pomaknuo u stranu. Potom je podignuo bocu vode i glasno rekao:

“Pijte vodu!”

Poznato je da Ronaldo ne voli gazirana pića, a posebno Coca-Colu. Ronaldo ima desetogodišnjeg sina, Cristiana Juniora, koji igra nogomet u Juventusovoj akademiji. Na dodjeli Globe Soccer Award nagrada krajem prosinca 2020. godine, Ronaldo je opisao kako želi sinu usaditi zdrave navike.

“Vidjet ćemo hoće li i moj sin postati veliki nogometaš”, rekao je za portugalski medij A Bola. “Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina”, dodao je Ronaldo.

U skupini s Portugalom su još Francuska i Njemačka.

Autor: Index.hr