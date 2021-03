Ronaldo se oglasio nakon bacanja trake i čistog gola koji mu je poništen

Sinoć su odigrani susreti drugog kola evropskih kvalifikacija za Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a može se reći da je najdramatičnija utakmica odigrana u Beogradu, gdje su Srbija i Portugal igrali neriješeno 2:2.

Srbija je na stadionu “Rajko Mitić” ugostila aktuelnog prvaka Evrope Portugal, a rezultat je na kraju susreta bio 2:2.

Dramatično je bilo u samom finišu utakmice kada je Ronaldo poslao loptu u mrežu Srbije, a Mitrović je klizeći “uspio vratiti loptu s linije”.

Portugalci su tražili da im se to prizna kao pogodak, tvrdeći da je lopta u potpunosti prešla liniju, no sudija to nije učinio te završio utakmicu.

Ronaldo je potom ljutito skinuo kapitensku traku i bacio je na travu, što je na određeni način i obilježilo utakmicu.

Mnoge je to naljutilo, smatrali su da kapiten nikad tako ne smije da postupi prema traci, koja predstavlja najveću čast.

Zato je Ronaldo probao da to opravda na društvenim mrežama.

– Biti kapiten portugalskog tima jedan je od najvećih ponosa i privilegija u mom životu. Uvijek dajem i dat ću sve za svoju zemlju, što se nikada neće promijeniti. Ali ima teških vremena kada je teško nositi se sa nekim stvarima, posebno kada osjećamo da je nanesena šteta čitavoj naciji. Podići ćemo glavu, suočiti se sa sljedećim izazovom odmah! Naprijed, Portugal”, napisao je Ronaldo.

Suite à un but non attribué en faveur du Portugal, Cristiano Ronaldo décide de sortir du terrain à quelques secondes de la fin du match. 😬



pic.twitter.com/q2mXCgerDk — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) March 27, 2021

Autor: Fokus.ba