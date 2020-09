Roma i Napoli postigli dogovor, Džeki otvorena vrata transfera

Barcelona je otvorila vrata za odlazak Luisu Suarezu, ali tu stvari nisu izvjesne. Juventus je dobio poruku od Pirla da odmah treba “devetku”, što znači da neće čekati šta će biti sa Suarezom. Bližu se kraj prijelaznog roka, a italijanski mediji večeras pišu kako je kanal kojim bi trebao bh. kapiten Edin Džeko doći u Juventus itekako prohodan.

Roma i Napoli su postigli sporazum u večernjim satima. “Vučica” će platiti 25 miliona eura, plus pet bonusa, za Arkadiuša Milika (Arkadiusz Milik), a jasno je da ne može Roma sebi priuštiti i Milika i Džeku.

Bh. reprezentativac ima plaću do 7,5 miliona eura, a to mogu dati samo Juventus ili Inter. Ipak, Stara dama drži ključ u svojim rukama, naravno uz Milikovo da, obzirom da i on povremeno gleda u telefon i nada se pozivu Juventusa.

